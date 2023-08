Músicas do cantor Mr. Catra podem ser removidas da internet; entenda

Os herdeiros do funkeiro Mr. Catra divulgaram, nesta segunda-feira (14), um comunicado alertando que todo e qualquer conteúdo reproduzido sem a devida autorização poderá ser retirado das plataformas digitais. O comunicado veio por meio da conta do cantor no Instagram. Os sucessores de Mr. Catra informaram que a Labidad Music, em colaboração com a Sagrada Família - representante dos filhos do artista -, agora está gerenciando os direitos autorais, fonográficos e artísticos, que faleceu em 2019.

"Aqueles que estão fazendo uso indevido dos conteúdos de Mr. Catra ou não estão cumprindo as obrigações de prestação de contas terão seus materiais digitais removidos", destacou uma parte do comunicado.

Antes de seu falecimento, em setembro de 2019, Mr. Catra não apenas deixou a marca como artista, mas também abriu caminho para o famoso 'fankadão'. Em 2013, lançou o grupo de rap Família Sagrada Família, composto por seus próprios filhos. O grupo lançou seu primeiro single, intitulado "Tá calor", o qual ganhou também uma versão em videoclipe.

Na época, Catra expressou o entusiasmo sobre esse projeto em particular, afirmando ser: "um projeto de longa data, muito especial, no qual desejo investir meu esforço. Estou confiante de que será um grande sucesso", disse Mr. Catra.