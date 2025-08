Festribal em Juruti começa hoje! Saiba os detalhes das tribos Munduruku e Muirapinima

O Festribal – Festival das Tribos Indígenas de Juruti inicia oficialmente nesta sexta-feira (1º). O festival é uma das maiores celebrações da cultura amazônica, promovendo duelo artístico entre as tribos Munduruku e Muirapinima em Juruti, oeste do Pará.

O evento começou na quarta-feira (30), com participação de “tribos mirins” no primeiro dia, incentivando a participação de crianças e adolescentes, que podem vir a se tornar ou não futuros itens individuais das tribos. Na quinta (31), ocorreu a Festa dos Visitantes, com shows e atrações nacionais. A disputa mesmo entre as tribos terá início nesta sexta (1º).

Origem e história do festival

Criado em 1995, o festival surgiu a partir da dança da “Tribo Munduruku”, que estreou em 1993 no Festival Folclórico de Juruti. Em 1994, ocorreu o surgimento da "Tribo Muirapinima", dando início à tradicional disputa artística.

O Festribal é reconhecido como Patrimônio Cultural do Pará (Lei Estadual nº 7.112/2008) e do município de Juruti (Lei Municipal nº 1.010/2011).

Características das tribos e estrutura do evento

Cada tribo leva cerca de 800 integrantes ao palco com encenações, danças, cantos e alegorias baseadas em temas indígenas, vida ribeirinha, agricultura e meio ambiente.

As cores marcam a identidade dos grupos: Munduruku (17 títulos) usa vermelho e amarelo; Muirapinima (13 títulos), vermelho e azul.

O espetáculo ocorre no Tribódromo, espaço ao ar livre projetado para o evento. Em 2025, por conta de reformas, a programação será descentralizada.

Festribal 2025: programação descentralizada

Devido às obras de modernização do Tribódromo iniciadas em junho, as apresentações deste ano ocorrerão nas quadras das associações das tribos. O tema da edição é “Juruti dos Povos Originários”, com enfoque na ancestralidade indígena.

Programação oficial do Festribal 2025:

30 de julho: Tribos Mirins nas quadras das associações

Tribos Mirins nas quadras das associações 31 de julho: Festa dos Visitantes

Festa dos Visitantes 1º de agosto: Apresentação da Tribo Munduruku + shows

Apresentação da Tribo Munduruku + shows 2 de agosto: Apresentação da Tribo Muirapinima + shows

Impacto sociocultural e turístico

Considerado um dos maiores festivais culturais do Norte do Brasil, o Festribal movimenta o turismo, comércio e economia local. Além disso, fortalece a valorização das raízes indígenas e a identidade cultural amazônica. Durante os dias de festival, torcedores das tribos também se apresentam com fantasias, músicas e coreografias, tornando o evento participativo e vibrante. Com mais de três décadas de existência, o Festribal é uma expressão de resistência e orgulho dos povos originários.