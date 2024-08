Tribo Munduruku é tricampeã do Festribal de Juruti 2024 após apuração emocionante

Na tarde deste domingo (04), ocorreu a apuração do 30º Festival dos Povos Indígenas de Juruti - Festribal, na icônica arena Tribódromo.

Este ano, o Festribal teve um emocionante empate entre duas das nações mais tradicionais: a Munduruku e a Muirapinima, ambas alcançando uma pontuação final de 479,1 pontos.

Para determinar o vencedor, foi necessário recorrer aos critérios de desempate. Nesse quesito, a Nação Munduruku saiu vitoriosa, obtendo 40 pontos na categoria de regionalidade, enquanto a Tribo Muirapinima ficou ligeiramente atrás, com 39,8 pontos. Agora, a Tribo Munduruku possui 17 títulos, enquanto a Muirapinima segue com 13. Em 4 edições, houve empate entre as agremiações.

A campeã, Nação Munduruku, impressionou o público e os jurados com uma apresentação cênica deslumbrante sob o tema "AMAZÔNIA INDÍGENA". Este espetáculo foi um tributo à rica diversidade cultural e ambiental da região amazônica, destacando a importância de preservar as tradições e o conhecimento ancestral dos povos indígenas.

Por outro lado, a Tribo Muirapinima trouxe para a arena o tema “WIYAE: O CANTO DE RESISTÊNCIA PINDORAMA”, que destacou a luta contínua dos povos indígenas pela preservação de sua cultura e território. A apresentação foi um poderoso lembrete da resistência e resiliência dos povos indígenas diante dos desafios contemporâneos.