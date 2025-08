Márcia Sensitiva realiza palestra em Belém que mistura espiritualidade com bom humor

Conhecida pelas previsões do futuro, conselhos espirituais e, claro, pelos memes da internet, Márcia Sensitiva está, pela primeira vez, em Belém e, neste sábado (02), apresenta ao público a palestra ‘Acorda Pra Vida’, um espetáculo interativo no qual ela se conecta com a plateia por meio de diversas aplicações do esoterismo.

Cheia de personalidade, Márcia disse que suas primeiras impressões sobre Belém foram ótimas e classificou o povo paraense como muito alegre e acolhedor. Em entrevista ao Grupo Liberal, a vidente falou sobre o início de sua mediunidade e de como o dom de ver espíritos mudou sua vida.

“Com 5 anos eu comecei a ver morto, e eu falava pro meu pai, pra minha mãe, o que os mortos falavam pra mim. Confesso que não foi fácil, mas como meu pai também era espiritualista, eles foram me cuidando de uma forma que eu não fui uma criança assustada. Eu fiz a federação espírita de São Paulo, eu devia ter 12 anos de idade. Então essa espiritualidade tá em mim, tá na minha alma, tá na família, e eu não faço questão nenhuma de negá-la”, explica Márcia.

De acordo com a astróloga, a fama ocorreu de forma inesperada, uma vez que ela nunca teve vontade de ir para a televisão. Sua primeira aparição aconteceu graças ao ex-diretor do SBT, Ricky Medeiros, que fez questão de colocá-la em um programa de auditório.

“Foi no programa Livre, na Babi. Tudo ao vivo, eu ali, uma galera de jovens sentados, tinha um padre, um pastor, um de cada, e eu. Era o Dia dos Mortos, justo comigo. A Babi me fez ir pra plateia e eu fiquei muito brava, mas era o Ricky que tava mandando no ponto. ‘Você tá vendo alguma coisa?’ Isso ao vivo. Eu não tive dúvida e falei: ‘olha menina, seu irmão que morreu, perdeu a cabeça, nome dele é esse’... ao vivo, tá gravado isso, tá?”, relembra Sensitiva.

O sucesso de Márcia na TV fez com que ela se tornasse uma figura carimbada em diversos programas, época em que ganhou fama com suas previsões de futuro — e também críticas de pessoas que não acreditavam nelas.

Atualmente, a vidente se tornou uma figura pop, graças à influência da internet, já que as redes sociais passaram a fabricar memes constantes, transformando ‘broncas espirituais’ em momentos cômicos e marcantes.

“Começou em 2015, um infeliz de um garoto que começou a mostrar meus memes. Rapaz, eu fiquei muito brava e falei ‘vou arrebentar esse cara’. E aí os memes foram crescendo, crescendo, e hoje ele trabalha pra mim (risos). E ele trouxe o público gay, porque é gay também. Hoje eu sou a rainha dos gays e, pra te falar a verdade, eu adoro gay! Já me chamaram até pra sair nas paradas. Mas é porque os gays são muito sensíveis, eles entendem a minha linguagem”, comenta Márcia.

Futuro para Remo e Paysandu

Já que o assunto é futurologia, o Grupo Liberal não perdeu a oportunidade de perguntar sobre o futuro da Série B para o Remo e o Paysandu, que vivem momentos distintos na tabela. Apesar de não ser uma profunda conhecedora de futebol, Márcia não fugiu da pergunta e fez suas previsões para os dois times paraenses.

“Eu vejo o Remo bem, mas não vejo chegando ao primeiro lugar. Tipo um segundo lugar ou terceiro. Não vejo ele sendo o primeiro. Paysandu não cai. Eu não vejo o Paysandu cair. O Remo precisa de muito, muito mais tesão dos jogadores. Presta atenção: se eles tiverem força de vontade, eles são capazes de ir para a Série A, mas tem que ter um técnico... que eles escutem isso... vai precisar que ele seja mais rigoroso”, pontua a vidente.

“Agora o Paysandu, juro que não vejo... será que vai cair? Eu não vejo cair. Paciência. Se cair, caiu, mas não vejo. É muito difícil. Mas são 22 jogadores, você tem ideia da energia que cada um tem que estar boa? O Paysandu, por exemplo, falta pouquinho. Se alguém pegar uma energia bárbara, eles vão, principalmente o chefão. Então falta muito pouco. O Paysandu, não vejo ele caindo”, enfatiza Márcia.

Sobre sua palestra em Belém, a vidente garante um espetáculo que vai fazer o público se emocionar — seja com risos ou lágrimas.

“É uma palhaçada (risos). Começa com os meus memes na tela, e depois dos memes eu entro. Apesar de ser uma brincadeira, é muito sério. A gente dança, a gente brinca, a gente ri e a gente chora. Por que que tua vida não vai? Por que que está parada? Por que o macho não te olha? Por que você já acorda cansado? Ou é feitiço, ou é praga, seja o que for, vamos ver o que é e como tirar. E eu gosto de gente, eu vou pra plateia e eu desço pra ver o povo. Acho que gente é a melhor coisa que Deus fez”, conclui Sensitiva.

Serviço:

Palestra “Acorda Pra Vida”

Local: Teatro Resolve – Avenida Senador Lemos – Sacramenta

Data: Sábado, 2 de agosto

Horário: 20h