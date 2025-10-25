Festival Vila do Rock reúne nove bandas autorais em Barcarena neste sábado, 25
O evento promete muito rock, de nove bandas do município, com músicas autorais, celebração e encontro de músicos
Ocorre neste sábado (25), o Festival Vila do Rock, no Anfiteatro da Praça de Alimentação da Vila dos Cabanos, município de Barcarena. O evento promete muito rock, de nove bandas do município, com músicas autorais, celebração e encontro de músicos. São bandas com identidade regional, força e atitude.
VEJA MAIS
O Festival Vila do Rock é um evento musical aberto e totalmente gratuito, aprovado pelo Edital de nº 003/2025 – da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Barcarena –, do recurso da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB), criada pela Lei nº 14.399/2022. O objetivo é reunir nove bandas locais e regionais e fortalecer a cena musical de Barcarena, estimular novos talentos, promover intercâmbio cultural, gerar emprego e renda para a cultura local e oferecer acesso democrático à música. Os shows vão acontecer em praça pública totalmente gratuito.
O Vila do Rock é realizado pelo Ministério da Cultura com produção da Kapella Produções e Produtora Quasar com apoio da Prefeitura Municipal de Barcarena. Subirão no palco nove bandas com todos os estilos musicais do Rock. Entre elas: Banda Trilha, Os Renascentistas, Comodato, Juízo Final, Primária, Chorume, Grão Anil, Ademar Rocker e Banda sem Nome. “Eu busco produzir festivais de cultura com estilo musicais ou de dançar que normalmente não tem espaço, ou pela falta de apoio ou por ser marginalizada, assim como o Rock, o HipHop e outras manifestações culturais” explica Clebston Nunes, produtor cultural da Kapella Produções. “Eventos como esses são importantes para vários setores que fazem Barcarena funcionar, desde os comércios até a indústria, mas principalmente para a cultura. É importante entender a importância da cultura para a construção de uma sociedade saudável e forte, mas não basta entender, é preciso saber como cultivar cultura” disse o músico Jucca Braga da banda Renascentista.
O Festival Vila do Rock está previsto para começar 15h, no espaço terá também venda de biojoias e artesanato dos Fazedores de Cultura de Barcarena. Participe. Confira a programação a baixo.
15h00 – Início do evento
15h15 – Ademar Rocker
16h20 – Banda Sem Nome
17h20 – Trilha
18h20 – Comodato
19h20 – Juízo Final
20h20 – Chorume
21h20 – Grão Anil
22h20 – Os Renascentistas
23h20 – Primária
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA