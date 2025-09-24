Capa Jornal Amazônia
Festival do Abacaxi 2025 reúne grandes atrações em Barcarena; veja quais

Evento terá quatro dias de shows gratuitos no Ecoparque do Cafezal, de 25 a 28 de setembro, com nomes nacionais e regionais

Gustavo Vilhena*
fonte

Henry Freitas é um dos artistas presentes na line up do evento. (Foto/Divulgação/Henry Freitas)

Barcarena se prepara para receber a 43ª edição do Festival do Abacaxi, que começa nesta quinta-feira (25) no Ecoparque do Cafezal, uma das áreas mais tradicionais do município. A programação gratuita segue até domingo (28) e deve atrair milhares de pessoas com shows musicais, experiências gastronômicas e novas tecnologias de acesso. O evento é considerado um dos principais do calendário cultural do Pará.

A abertura, na quinta-feira (25), será dedicada ao público gospel. Entre as atrações, estão Aline Barros e Thalles Roberto, dois dos nomes mais reconhecidos da música cristã no Brasil.

Shows de pop, eletrônico e forró na sexta-feira

Na sexta-feira (26), o festival ganha ritmo pop e eletrônico. A banda Jota Quest promete um show com sucessos como Fácil e Amor Maior. O DJ Alok, referência mundial da música eletrônica, também está confirmado. A noite terá ainda o cantor Nattan, destaque do piseiro e do forró moderno, além do DJ Malifoo.

Sábado terá sertanejo, axé e funk

No sábado (27), o sertanejo de Gustavo Mioto abre a programação. Em seguida, o baiano Léo Santana leva seu repertório de axé ao palco. A noite também contará com o cantor e DJ Pedro Sampaio, além do DJ Liu.

Encerramento no domingo

O domingo (28) começa às 12h com open food do Carnívoros Premium. Na parte da tarde, os shows regionais de Vaguinho BD e Thiago Costa aquecem o público. A noite terá apresentações da paraense Viviane Batidão, do cantor Belo, de Mumuzinho e de Henry Freitas.

Organização e novidades

O estacionamento será administrado por empresa credenciada, com taxa de R$ 30 para carros e R$ 10 para motos, exceto na quinta-feira, quando será gratuito. Também haverá transporte público gratuito com o “Buzão do Abacaxi”, a partir do terminal rodoviário municipal.

O festival testa nesta edição o sistema de reconhecimento facial para entrada, que será implantado oficialmente em 2026. O cadastro pode ser feito pelo WhatsApp (91) 99267-1487.

O Festival do Abacaxi 2025 terá quatro dias de música, diversidade cultural e inovação tecnológica, reforçando o papel de Barcarena como polo de grandes eventos no Pará.

.
