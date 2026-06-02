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Festival une sustentabilidade e música instrumental em Canaã dos Carajás

Programação oferece oficina de produçao de instrumentos musicais a partir de materiais recicláveis e programação cultural gratuita em praça pública

Tay Marquioro
fonte

Felipe Cordeiro é a atração principal do Festival Carajás Instrumental (Reprodução)

Os acordes marcantes e a pluralidade da música instrumental feita na Amazônia se preparam para ecoar em solo canaense. Após arrastar uma multidão e movimentar o cenário cultural de Marabá no mês de abril, a segunda edição do Projeto Carajás Instrumental chega ao município de Canaã dos Carajás nos dias 5 e 6 de junho. O festival itinerante promove um intercâmbio potente entre a formação de novas plateias, a consciência ecológica e grandes performances artísticas em praça pública.

O evento é uma realização da Laje Produções e do Governo Federal, com curadoria de Jackson Gouveia. O projeto conta com o apoio da Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás e da Kayapó Produções, além do patrocínio master da Vale, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet).

O compasso do festival começa a ditar o ritmo na próxima sexta-feira, 5 de junho, com uma forte pegada educacional e ecológica. O Colégio Luís Carlos Prestes, localizado na Vila Nova Jerusalém, abre as portas para a Oficina Eco Musical, uma atividade que une expressão artística e sustentabilidade voltada para 30 alunos do 5º ano. Conduzida pelo arte-educador Jonatas Lima, popularmente conhecido como “Peixe Vibe”, a imersão pedagógica ensinará os estudantes a transformarem materiais recicláveis e resíduos descartados em instrumentos musicais totalmente funcionais, despertando a consciência ambiental por meio da criatividade colaborativa.

Guitarra paraense e sotaques regionais 

Já no sábado, 6 de junho, as luzes se voltam para o palco que será montado na Praça da Bíblia. O grande destaque da noite é o cantor, compositor e guitarrista Felipe Cordeiro. Expoente nacional do "pop tropical" e mestre da guitarra paraense, Cordeiro promete um show vibrante e altamente dançante, sintetizando ritmos urbanos e tradicionais que dialogam com a ancestralidade sonora do Norte.

A noite de celebração instrumental será enriquecida pela diversidade do Sudeste do Pará. O público de Canaã dos Carajás também poderá conferir os shows do grupo Boca Seca, de Marabá, e das texturas sonoras do Seiva Duo, de Parauapebas. 

"A ideia é criar um ambiente onde as pessoas possam se conectar com a música de forma natural, mesmo quem não tem o hábito de consumir música instrumental. São shows de qualidade, em espaço público, com diversidade de artistas e, também, ações formativas", explica Nayara Castro, diretora da Laje Produções e idealizadora do evento. "Para nós, o propósito é valorizar os artistas da região, movimentar a cultura e consolidar o projeto como uma iniciativa cada vez mais potente no território."

SERVIÇO

Projeto Carajás Instrumental – Etapa Canaã dos Carajás
Data: 06 de junho de 2026 (sábado)
Hora: a partir das 19 horas
Local: Praça da Bíblia (bairro Novo Horizonte, Canaã dos Carajás)
Atrações: Felipe Cordeiro (Belém), grupo Boca Seca (Marabá) e Seiva Duo (Parauapebas).

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