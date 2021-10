Festival une sabores, cultura, turismo e sustentabilidade no Parque da Residência

Gastronomia, música, sustentabilidade, empreendedorismo e o turismo paraense são as grandes estrelas da primeira edição do Festival Tempero de Origem, neste sábado (2) e domingo (3) no Parque da Residência, em Belém, 10h às 21h, com entrada franca.

Durante dois dias, os visitantes vão conhecer um pouco mais dos produtos da culinária amazônica, como queijos, licores, doces, farinhas e chocolates e apreciar receitas preparadas ao vivo por 16 chefs locais durante o Cozinha Show, no palco do Teatro Gasômetro. Tudo isso regado a shows musicais de Joelma Klaudia, Mariza Black e Arthur Espíndola.

Um dos convidados do evento é o chef Saulo Jennings. Ele estará no Cozinha Show apresentando o “Cuscuz Paraense”. “Estarei usando alguns elementos da nossa região como a farinha de Bragança, o queijo de búfalo do Marajó, o cacau e alguns ingredientes meus. Vou fazer um cuscuz paraense envolvendo outros produtos que já são conhecidos do povo, mas que é segredo para esse prato”, conta.

Para ele, projetos que valorizam a cultura, a arte e a gastronomia são sempre bem vindos. “Principalmente no Pará, onde nós fizemos uma gastronomia tão ímpar, tão original, ter um evento desse, que reúne produtores, produtos, cozinheiros, consumidores, turistas, toda essa cadeia produtiva, é de extrema importância, isso faz com que todos caminhem no mesmo processo e tenha uma repercussão não só regional como estadual e nacional”, destaca.

Ele acredita ser importante aproveitar esse período de pandemia para voltar os olhos para o interior do Brasil. “É um momento que a gente tem que aparecer, mostrar nosso produto, mostrar nossa gastronomia, mostrar nosso povo, nossa região e nossas belezas. Aproveitar que as pessoas estão olhando e estão com aquela demanda reprimida de consumir e aproveitar esse momento, fazer eventos obviamente com protocolos, eventos com bastante cuidado”, avalia.

Para ele, a gastronomia da Amazônia ainda passou pelo seu grande boom. “Ainda não houve, acho que ele ainda está por vir. Tem muita coisa para se fazer. Acho, inclusive, que a gente não está aproveitando nada ainda do que se poderia aproveitar da gastronomia paraense. Eventos, cultura alimentar, envolvimento, engajamento, tudo isso ainda vai acontecer e nós vamos ganhar um mundo pela barriga”, acredita.

MÚSICA

A parte cultural, o evento vai contar neste sábado com um pocket show da cantora Joelma Kláudia. No repertório, vão estar músicas de seu novo CD, além dos anteriores e clássicos da Música Popular Brasileira. “Participar de um evento como esses que envolve gastronomia, música, sustentabilidade e turismo é de extrema importância, porque é legal fazer essa mistura. Quanto mais a gente agregar, mais sólidos ficamos”, opinou a artista.

Ela ressaltou ter sido difícil ficar longe dos palcos durante a pandemia e agora comemora essa retomada. “Fiquei muito mal sem os palcos, sem os aplausos da cantoria. Diante de tanta tristeza com os números de mortos, não tinha música para me curar e também entrei em depressão. Esse retorno é necessário para nossa saúde mental, sobretudo”, afirma.

SUSTENTABILIDADE

Um dos diferenciais do festival será o foco na sustentabilidade a partir da comercialização de produtos em recipientes ecológicos. “A pegada sustentável deste festival já responde a uma exigência do público, que não quer gerar resíduos - o que é ótimo! Pesquisamos materiais ecológicos e nosso ‘Tempero de Origem’ será uma experiência inovadora, partilhada entre os empreendedores e os visitantes”, destaca a secretária de Estado de Cultura, Ursula Vidal,

O festival pretende ser ainda um incentivo à produção cultural e gastronômica do estado. “Este evento foi desenhado com muito carinho e dedicação por todos os parceiros envolvidos. Há uma expectativa grande na aceleração da economia criativa e estamos proporcionando um evento robusto, que é, ao mesmo tempo, vitrine de produtos, encontro entre fornecedor e consumidor, além de trazer o componente cultural impresso nos nossos sabores, na nossa música e nos nossos modos de fazer”, avalia a secretária.

A ação tem entrada gratuita, no entanto, os visitantes precisam cumprir requisitos obrigatórios como: apresentar a carteira de vacinação (com pelo menos uma das doses) ou PCR realizado até 72h antes do dia em que se pretende ir. Tanto o Parque da Residência quanto o Teatro Estação Gasômetro vão operar com 85% da capacidade de lotação.

O Festival Tempero de Origem é uma iniciativa do Governo do Estado, por meio das Secretarias de Cultura, Turismo e Comunicação, em parceria com a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes no Pará (Abrasel) e o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - Sebrae Pará.

Confira a programação completa:

02.10 (Sábado)

10h - Abertura da Feira de Produtores e restaurantes convidados

12h - Pocket Show - Joelma Kláudia

14h - Palestra - Manipulação de Alimentos (Prof.: Wallace Morais)

14h30 - Pitch de produtores

14h50 - Cozinha show: Bruschetta de charque desfiado + ingredientes locais (Chefe: Fabrício Araújo)

15h40 - Pitch de produtores

16h - Cozinha Show: Huramaki regional com geleia picante de muruci (Prof.: Juliana Dias)

16h50 - Pitch de produtores

17h10 - Cozinha Show: Vou-au-vent, massa folhada com queijo de búfala e geleia de cupuaçu (Chefe: Sabrina Barbosa)

18h - Pitch de produtores

18h20 - Cozinha Show: Cuscuz paraense (Chefe: Saulo Jennings)

19h10 - Roda dos Compositores com Arthur Espíndola

03.10 (Domingo)

10h - Abertura da Feira de Produtores e restaurantes convidados

12h - Pocket Show - Mariza Black

14h - Palestra: Indicações Geográficas Paraenses (Péricles Diniz)

14h30 - Pitch de Produtores

14h50 - Cozinha Show: Filé Marajoara com Frito Vaqueiro - Chefe Bola

15h40 - Pitch de Produtores

16h - Cozinha show: Creme floresta Amazônica (Chefe: Leo Modesto)

16h50 - Pitch de Produtores

17h10 - Cozinha show: Sopa gratinada de charque com queijo de Búfala Chefe Claudia Lima)

18h - Pitch de Produtores

18h20 - Cozinha Show: Moo Ping (Chefe: Thyago Guarany)

19h10 - Roda dos Compositores com Arthur Espíndola