Festival 'Itália Mia' leva mostra de filmes inéditos ao público paraense no Sesc Ver-O-Peso

O Festival de Cinema Italiano é exibido pela primeira vez em Belém, dentro da programação do Festival Itália Mia, com realização do Grupo O Liberal. Os festivais movimentam a capital paraense apresentando a atmosfera da gastronomia, espetáculos, músicas e filmes italianos, entre a Estação das Docas e o Sesc Ver-o-Peso. A programação de filmes com a Mostra de Filmes Inéditos é exibida no Cine Sesc Ver-o-Peso e termina neste domingo (27). Neste sábado (26), o projeto apresentou as obras “Toilet”, “Calcinculo” e “Hill of Vision – A incrível história de Mario Capecchi”. O objetivo do evento é abranger ainda mais a cultura de outros países na capital paraense, além de levar a sétima arte de forma gratuita aos interessados. A programação continua ainda neste domingo (27) com sessões as 16h, 18h e 20h.

Segundo o gerente da unidade Sesc Ver-O-Peso, Edicarlos Martos, “o Sesc Pará está entregando para a comunidade paraense, essa sala de cinema para os amantes da sétima arte. E o projeto Itália Mia vem com ramificações justamente nesse espaço maravilhoso. Estamos disponibilizando três filmes por dia (sexta, sábado e domingo), com três sessões (16h, 18h e 20h), a partir das 15h nós começamos a distribuir os ingressos para o público. E ontem aconteceu algo muito interessante no festival, pois apresentamos o filme ‘Nostalgia’ que foi uma das indicações para o Oscar 2023. Então podemos dizer que a sociedade paraense está realizada e atualizada culturalmente com esse projeto com filmes inéditos”, afirmou.

Para a amante da sétima arte, Rita de Fátima, a ideia do projeto foi incrível. “Eu sou completamente apaixonada por cinema, seja ele italiano, francês, alemão. Eu sou leiga mas consumidora dessa arte maravilhosa. Por exemplo, eu não gosto de ler as críticas dos filmes porque eu gosto de ter a minha própria experiência sobre aquela obra. Cada obra me traz uma experiência diferente, por exemplo, eu adoro os filmes italianos da Sophia Loren. Eu assisti ontem também e hoje estou voltando para acompanhar esse projeto maravilhoso”, destacou.

Já a admiradora Edna das Graças, também apaixonada pelas telonas, destacou a importância de conhecer outras culturas sem precisar sair do lugar. “É maravilhoso a gente poder contar com essas oportunidades de conhecer outras artes, outras culturas, embora eu goste de viajar para fora do Brasil. Mas aqui é uma viagem sem sair do lugar. Porque quando assistimos a arte aí que aumenta mesmo a vontade de conhecer esses países”.

Confira a programação deste domingo (27):

Domingo (27):



-16h: "I Fratelli de Filippo" (Os Irmãos De Filippo), direção Sergio Rubini e elenco: Giancarlo Giannini, Mario Autore, Domenico Pinelli, Anna Ferraioli Ravel e Biagio Izzo.



-18h: "Siccità" (Seca), direção Paolo Virzì e elenco: Monica Bellucci, Silvio Orlando, Valerio Mastandrea, Elena Lietti, Tommaso Ragno e Claudia Pandolfi.



-20h: "Acqua e Anice" (Água e Anis), direção Corrado Ceron e elenco: Stefania Sandrelli, Silvia D'Amico, Paolo Rossi, Luisa De Santis e Diego Facciotti.