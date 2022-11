Festival Italia Mia tem feira gastronômica com massas, vinhos e queijos na Estação das Docas

Um dos destaques do Festival Italia Mia, aberto na manhã desta terça-feira, é a feira gastronômica, que já teve grande participação do público logo no horário do almoço. No espaço decorado como um plantio de uvas, vários expositores apresentam os mais deliciosos produtos da culinária italiana.

Quem visita o evento pode sentar para apreciar desde uma taça de vinho, até pizzas no estilo tradicional italiano, pratos de massas e tábuas de queijos. Conrado Dagostino, da Fior di Bufala, é um dos expositores do festival.

"Estamos apresentando produtos de origem italiana, de campanha do sul da Itália. Temos dois anos trabalhando com produção de queijos artesanais, principalmente no ramo da mussarela", conta.

Outro destaque do evento é o menu da Di Mare Pizzeria, que passeia pelo clássico e contemporâneo. "A gente tá muito feliz de estar participando de um evento que vai resgatar a tradicional cultura italiana, até porque a nossa proposta na pizzaria é justamente essa. A gente traz estilos tradicionais como pizzas que vão dar mais valor à massa e ao molho, mas a gente também traz a calábria, que é uma pizza nossa de calabresa, cebola roxa e um toque de mel fermentado de cupuaçu", explica Rogerio Leandro, representante da Di Mare Pizzeria.

O Famiglia D'Italia trouxe para o festival um menu harmonizado com vinhos de sua adega. No primeiro dia, também homenagearam uma das divas do cinema italiano.

"Nesse três dias a gente vai trazer as melhores seleções de vinhos e para cada dia um prato diferente. A gente trouxe também um panetone para ser vendido, um especial e exclusivo, E hoje [terça] o nosso prato é um spaghetti a bologna da Sophia Loren, que a gente nomeou dessa forma para homenagear uma musa do cinema italiano", pontua Joice Aguiar, do Famiglia D'Italia.

Um dos expositores de vinho é a Grand Cru, que traz ao Festival Italia Mia uma seleção de rótulos importados. "A Grand Cru, que é uma franqueada, importadora que está há mais de 20 anos no mercado, está prestigiando esse evento. Estamos aqui com quatro rótulos italianos e estamos fazendo a venda de taças ou de garrafas, então quem está querendo um rótulo de qualidade, venha visitar a gente e fique a vontade para provar nossos rótulos", finaliza Carlisson Rebelo, representante da Grand Cru.

O Festival Itália Mia é uma realização conjunta do Grupo Liberal com a Embaixada da Itália. Tem o patrocínio de Prefeitura de Belém, Mirella, BeiT, Embaixada da Itália no Brasil e Italian Trade Agency com apoio institucional do Governo do Pará.