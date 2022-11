Diversidades sobre Cinema em noticias, DVD e Blu-ray

Os canais de streaming compõem as práticas de assistir filmes de muitos cinemaníacos, mas é indispensável notar que muitas produções excelentes não estão acessíveis nesses canais e estão disponíveis em DVD e Blu-ray. Confira algumas indicações para sua semana de cinema, após alguns comentários sobre notícias de cinema e música que requerem destaque na coluna Cineclube:

Gal Costa, Rolando Boldrin e Erasmo Carlos: Um artista é imortal pela sua obra que permanecerá viva naqueles que conhecem seu trabalho. Gal, Boldrin e Erasmo contribuíram de maneira expressiva na música e participaram em vários filmes brasileiros. Gal tem várias canções incluídas em produções nacionais como Gabriela (1984) de Bruno Barreto. Boldrin interpretou papéis importantes em filmes expressivos como Doramundo (1978) de João Batista de Andrade. Erasmo Carlos trabalhou como ator, ao lado de cantor e compositor Roberto Carlos e a cantora Wanderléa, em Roberto Carlos e o Diamante Cor-de-rosa (1970) e Roberto Carlos a 300 Quilômetros por Hora (1971). Espero que suas obras continuem a nos acompanhar para contínuas esperanças de um mundo melhor.

Amazônia (Fi) Doc 2022: Acompanhei o Festival Amazônia Doc (Fi) 2022 e fiquei entusiasmado com diversos filmes exibidos durante sua programação. Participo como curador de filmes de longa metragem do Amazônia Doc, desde 2009, e parabenizo a produtora e cineasta Zienhe Castro e equipe por manter esse incentivo a cultura cinematográfica pan amazônica.

Cineclube Arthur Vianna: As atividades do Cineclube Arthur Vianna vinculado a Biblioteca Arthur Vianna iniciaram esta semana. Sua programação será mensal com ênfase para filmes baseados em obras literárias. O primeiro filme exibido foi o clássico O Sol é para todos (1962) de Robert Mulligan.

Cine SESC Ver-o-Peso: O Cine SESC Ver-o-Peso é a nova opção para nosso circuito alternativo de exibição. A sala tem 45 lugares com projeção e som digital e excelente acústica. Ótima notícia para os cinéfilos e cinemaníacos da cidade!

Cinemateca Brasileira: Em uma breve visita a Cinemateca Brasileira, em São Paulo, fiquei eufórico em observar que este espaço precioso da memória audiovisual brasileira está retornando às suas atividades de modo intenso e produtivo. Espero que a Cinemateca continue nas sua missão de preservar a história do audiovisual brasileiro. Viva a Cinemateca Brasileira!

Indicações:

DVD

Paisagem na Neblina (1988) de Theo Angelopoulos: Um dos maiores filmes da história do cinema. Dois irmãos decidem fugir de casa em busca do pai desconhecido. Durante a viagem eles enfrentam sérias dificuldades e são obrigados a amadurecer. Um filme emocionante que merece ser assistido!

Clássicos de Ficção Científica - Leste Europeu: Caixa com 3 DVDs que reúne 6 raros filmes de ficção científica de países do leste europeu. A caixa inclui os filmes A Guerra dos Mundos: Próximo Século (1981) e O-bi, O-ba: O Fim da Civilização (1985).

O Cangaceiro de Lima Barreto (1953) de Lima Barreto: Produção da Vera Cruz que mostra a história de cangaceiros do capitão Gaudino que semeiam o terror pela caatinga nordestina. O Cangaceiro é um dos filmes brasileiros de maior sucesso internacional do cinema brasileiro e é um clássico imperdível!

Blu-ray

Alfred Hitchcock – A Obra-Prima: Coleção que reúne diversos filmes do mestre Hitchcock em alta qualidade de imagem e som com diversos extras sobre os bastidores das produções. Estão incluídas algumas obras primas de Hitchcock como Psicose, Janela Indiscreta, Vertigo e Festim Diabólico. A coleção contém exclusivo livreto e 14 cards artísticos com pôster dos filmes. Coleção obrigatória para cinéfilos!

Indicações da semana - Cinemas: