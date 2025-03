Festival Internacional de Curtas de BH abre inscrições nesta sexta (21); veja como participar

O Festival Internacional de Curtas de Belo Horizonte (FestCurtasBH) abre inscrições para sua 27ª edição, que será realizada entre os dias 31 de outubro e 9 de novembro de 2025, no Palácio das Artes e na plataforma digital cineHumbertoMauro/MAIS. Cineastas de todo o Brasil, incluindo os do Pará, podem inscrever seus curtas-metragens gratuitamente a partir desta sexta-feira (21), até o dia 4 de maio, por meio do site oficial do FestCurtasBH e da plataforma ShortFilmDepot.

Com mais de três décadas de existência, o FestCurtasBH tem sido um dos principais festivais do Brasil na difusão do cinema de curta-metragem, recebendo milhares de inscrições a cada edição. O evento é promovido pela Fundação Clóvis Salgado, em parceria com o Ministério da Cultura, Governo de Minas Gerais, Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais, e é viabilizado por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.

VEJA MAIS

Além das exibições, o festival oferece mostras paralelas, debates, exposições, shows de abertura, oficinas e atividades formativas, proporcionando um espaço de trocas e aprendizado para cineastas, estudantes e apreciadores da sétima arte. O evento também conta com sessões acessíveis e um circuito itinerante, levando a programação a diversas cidades do interior de Minas Gerais.

Vitor Miranda, gerente de cinema da Fundação Clóvis Salgado e coordenador-geral do evento, destaca o objetivo do evento. "Tradicionalmente, o FestCurtasBH promove um espaço de encontro e trocas entre cineastas, produtores, críticos e público, mesclando contextos locais, nacionais e internacionais de criação, o que representa uma oportunidade de visibilidade muito singular",

Quem pode participar

Serão aceitos filmes finalizados entre 2024 e 2025, com duração máxima de 45 minutos, abrangendo todos os gêneros cinematográficos, exceto publicitários, institucionais, seriados e videoclipes. Os curtas podem ter sido produzidos em diversos formatos, como 35mm, 16mm e digital (DCP 2K e 4K, DCP 3D, entre outros).

A seleção será feita por uma comissão curatorial especializada, que avaliará os aspectos estéticos, temáticos e a inovação das produções.

Segundo Bruno Hilário, coordenador-executivo do FestCurtasBH, filmes de curta duração têm sido cada vez mais consumidos pelo grande público. "É preciso, porém, destacar que apesar das novas formas de fruição audiovisual em redes sociais, o festival mantém sua função essencial de conferir permanência simbólica das obras a partir da amplificação de seu debate junto ao público, à academia e aos artistas. Os festivais configuram-se como um ecossistema central de fruição para o curta-metragem, que encontra condições adequadas de exibição na sala de cinema e em plataformas virtuais, garantindo a visibilidade e reconhecimento artístico que nossa vigorosa produção merece", aponta Hilário.

Troféu Capivara, do FestCurtasBH. (Paulo Lacerda)

Sobre a premiação

Os filmes escolhidos para as Mostras Competitivas concorrerão ao Troféu Capivara em três categorias: Minas, Brasil e Internacional. Além do reconhecimento, os vencedores receberão um prêmio de R$ 5 mil.

O festival também promove a premiação do Júri Popular, cujo vencedor receberá um prêmio de R$ 3 mil, além de premiações surpresas para destacar aspectos técnicos e artísticos das obras.

Para mais informações e regulamento completo, os interessados podem acessar o site oficial do FestCurtasBH.