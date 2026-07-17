Festival Gastronômico da Gurijuba chega à segunda edição neste fim de semana em Vigia

A segunda edição do Festival Gastronômico da Gurijuba acontece neste sábado e domingo (18 e 19) em Vigia de Nazaré. O evento, realizado na orla do Rio Guajará-Mirim, é gratuito e celebra a gurijuba, peixe que dá nome ao festival e integra a tradição culinária do município. A iniciativa busca destacar a gastronomia ligada à atividade pesqueira e incentivar a participação de cozinheiros, pescadores e empreendedores locais.

Promovido pela Prefeitura de Vigia, em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), o festival ocorre após ser reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial do Estado do Pará. O título veio com a Lei nº 11.360, sancionada em 7 de abril de 2026. A programação integra gastronomia, economia criativa e ações de qualificação profissional, valorizando saberes tradicionais e fortalecendo a cadeia produtiva da pesca.

Gurijuba: O Destaque da Culinária Local

A gurijuba, peixe que dá nome ao festival, é o principal ingrediente dos pratos apresentados. Essa iguaria faz parte da tradição culinária do município. Entre as receitas que retornam à programação estão o bolinho de gurijuba, o pastel de gurijuba salgada com geleia de cupuaçu e a lasanha preparada com o peixe. O público também poderá conhecer novas criações desenvolvidas por cozinheiros locais.

Impacto Econômico e Cultural

Segundo o prefeito Job Xavier Palheta, a primeira edição do festival ampliou a presença desses pratos na gastronomia do município. "O sucesso alcançado ano passado demonstrou o potencial do festival como instrumento de fortalecimento da pesca como principal atividade da nossa economia", afirmou. Ele destacou ainda que o Sebrae, com uma Casa do Empreendedor em Vigia, impulsiona a economia criativa no setor gastronômico.

O prefeito Job Palheta complementa que o evento busca preservar tradições ligadas à culinária pesqueira e estimular a atividade econômica. "No campo da cultura, o evento é instrumento de preservação das tradições, notadamente a culinária pesqueira, que passa a ser compreendida como atração turística. Enfim, o festival alimenta não só a economia criativa, mas o setor da pesca como um todo", pontuou.

Na edição de 2025, pratos com gurijuba salgada já integravam cardápios de restaurantes locais. O bolinho de gurijuba, o pastel de gurijuba salgada com geleia de cupuaçu e a lasanha preparada com o peixe serão reapresentados neste ano. "Nosso interesse é que a gastronomia se estabeleça, definitivamente, como um empreendimento criativo, gerando emprego e renda", acrescentou Job Palheta.

Qualificação e Geração de Renda

Além da programação gastronômica, o festival oferece atividades de formação. Estas são voltadas a cozinheiros, com foco na qualificação dos serviços, na geração de renda e na preservação dos conhecimentos associados à culinária tradicional.

Expectativa de Público e Turismo