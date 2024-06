Festival Fabrikaos será neste sábado (08/06), com entrada gratuita

O festival Fabrikaos será realizado neste sábado (8), começando às 16h. A entrada é gratuita até as 17h. O evento contará com diversas bandas e promete um dia cheio de música com grupos de rock autoral de Belém. A banda Methademic, que retorna aos palcos após um hiato de quatro anos, apresentará material novo, incluindo o single "Black Soul" e músicas do EP "River of Blood in My Hands".

O grupo paraense vai tocar com a formação nova, com Kleive Paiva no vocal e Fause Pereira na guitarra, Alberto Zack no baixo e Pedro Guedes na bateria. "A expectativa é de um grande evento após esse hiato longo que a banda passou e apresentaremos os novos membros", adianta o vocalista Kleive Paiva.

Os fãs da Methademic podem adquirir itens de merchandising no local. Depois do festival, a banda entrará em estúdio para gravar seu primeiro álbum oficial, "Fragments of the Universe".

Atrações

A 10ª edição do Fabrikaos conta com nove atrações e será realizada no Mormaço Bar & Arte. Confira o line-up:

16h: Início

17h: Mosca Volante

17h45: Setembro Negro

18h30: Methademic

19h15: Lambada Hitcombo

20h: Sisa

20h45: Baby Loyds

21h30: Delinquentes

22h15: Briga de Bar

23h: A Red Nightmare

O festival também terá a presença do DJ Franz (Vozes do Abismo).

Serviço

Festival Fabrikaos

Quando: sábado (08/06), a partir das 16h

Onde: Mormaço Bar & Arte - Rua Carneiro da Rocha, 1 - Cidade Velha, Belém

Ingressos: Entrada gratuita até as 17h. Vendas on-line pelo Sympla