Baterista paraense Juliana Salgado se destaca no cenário do rock nacional

Juliana Salgado começou a ter interesse por instrumentos musicais aos 9 anos. Dois anos depois, ela iniciou sua jornada com o violão, guitarra até chegar na bateria. Com 14 anos, a baterista, que sempre foi ligada à arte, gravou seu primeiro EP e, aos 16 anos, começou a tocar em Belém e nunca mais parou. Hoje, a musicista mora em São Paulo e integra a banda "Malvada" com a qual já se apresentou em festivais como "Rock in Rio" e "Best of Blues and Rock".

Formada em música pela Universidade Federal do Pará (UFPA), a paraense já passou pelas bandas de rock Rhegia, Born to be, Archibald, Mística Classic Rock e Orquestra de Violoncelistas da Amazônia (OVA), com o qual realizou três turnês internacionais e viveu uma época decisiva em sua vida.

VEJA MAIS

"Estive em contato com músicos incríveis e com eles aprendi muito. Participamos de muitos eventos e tocamos em lugares incríveis como o teatro de Missouri (EUA), a embaixada brasileira na Suiça, o Casino de Montbenon na Suiça, fora várias cidades na França e algumas cidades do Pará e Brasil, isso tudo foi muito importante também para eu entender o quanto é importante levar o nome do rock paraense para outros lugares", conta Juliana.

Quando ainda estava na faculdade, em Belém, a baterista já sabia que queria alcançar novos lugares com o seu talento. Ao finalizar a graduação, Juliana contou com o apoio da família e decidiu se mudar para São Paulo para fazer pós-graduação em Educação Musical, e focou na carreira artística, além da acadêmica.

"Me vejo no lugar que sempre sonhei estar. Daqui ainda existe um longo caminho. Junto da Malvada, dividi palco com os meus maiores ídolos, toquei ao lado de bandas lendárias do rock nacional e internacional, participei de grandes festivais e agora com contrato assinado com uma grande gravadora europeia, meu maior projeto é fazer a Malvada ser a maior referência de banda de rock feminina do Brasil e no mundo. Levo comigo a força do povo do Norte e isso é muito latente no meu coração."

Sucesso com Malvada

Em março de 2020, no início da pandemia, a Malvada se formava, levando ao rock nacional uma proposta diferente, com muita personalidade e letras inteligentes. Dois meses após ser lançado, o grupo, composto totalmente por mulheres, recebeu a baterista Juliana Salgado que, desde então, integra a banda.

Com Juliana, estão à frente da Malvada a vocalista Indira Castillo, a baixista Rafaela Reoli e a guitarrista Bruna Tsuruda. Em novembro do último ano, o grupo integrado pela paraense foi contratado pela "Frontiers Records", gravadora responsável por bandas como Mr. Big, Asia, Whitesnake e Jeff Scott Soto.

"Vindo de uma família de mulheres incríveis, sempre tive a vontade no coração de representar esse movimento dentro da música. Sinto que carrego comigo o objetivo de incentivar cada vez mais mulheres a ocuparem esses espaços, assim como fui inspirada por artistas como a Vera Figueiredo e a Nina Pará. Estando ao lado de 3 mulheres maravilhosas que são minhas companheiras de banda, sinto que estou cumprindo isso", comemora.

Banda Malvada lançará, em breve, seu novo álbum (Foto: Lívia Mendes)

Com o grupo, a baterista lançou recentemente o single "Veneno", que marca uma nova era na banda. Produzida pelo vencedor do Grammy Latino, Giu Daga, a composição coletiva reflete a dualidade e a força da psicologia feminina e apresenta referências do rock nacional, com um gosto a mais do rock moderno. O videoclipe da música, dirigido pela também paraense, Lívia Mendes, e Caike Sheffer, é o primeiro single do novo álbum que será lançado em breve.

"Iremos lançar um álbum novo esse ano hibrido, em inglês e português, e nesse álbum reunimos influencias sonoras de bandas internacionais como “bring me the horizon”, “blackstone cherry”, e do Brasil artistas como “Rita Lee”, “Pitty” também. Pessoalmente preciso confessar que a banda “Madame Saatan” de Belém é uma banda que também me inspira desde sempre até hoje", diz a musicista.

(Estagiária sob supervisão do Coordenador do Núcleo de Cultura de Oliberal.com, Abílio Dantas)