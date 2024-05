Cantora Amanda de Paula anuncia lançamento de seu primeiro EP, o 'Universo das Coisas'

Amanda de Paula lança o seu primeiro EP, intitulado “Universo das Coisas”. Com uma narrativa envolvente, ela mergulha nos desafios que permeiam o início, meio e fim dos relacionamentos, oferecendo uma experiência emocionalmente cativante em seu mais recente trabalho disponível nas plataformas digitais.

As músicas desse projeto estão alinhadas na mesma tonalidade, complementando-se umas às outras como capítulos de uma mesma história. Desde a emoção do primeiro encontro em “Espero que seja você”, até os desafios enfrentados ao longo do relacionamento em “O tempo que for”, e finalmente, o doloroso processo de encerramento em “Não Será”, cada faixa captura uma fase de um relacionamento amoroso.

O EP já está disponível em todas as plataformas digitais, com clipes no YouTube.

“Eu sou uma artista à moda antiga e com esse trabalho quis retornar a mim mesma. Sinto uma profunda necessidade de expressar minha alma através da arte, especialmente mergulhando na complexidade das emoções humanas. Para mim, o compositor é mais do que um criador de músicas; é um tradutor. Ele transforma em música o que muitas vezes não conseguimos dizer”, diz artista.

O “Universo das Coisas” recebeu apoio do Estado do Pará, através da Lei de incentivo Paulo Gustavo, destacando-se como um projeto artístico de grande importância cultural. A produção musical ficou responsável por Biel Brito, uma personalidade no cenário musical da Bahia, enquanto os materiais visuais foram dirigidos pelo filmmaker paraense, Daniel Rodrigo, com um roteiro criativo elaborado por Nara Jorge, de Minas Gerais.

Natural de Belém do Pará, Amanda de Paula tem se destacado por sua dedicação à criação de um repertório autoral sólido no estilo do Pop Amazônico, fortemente influenciado pela MPB. Sua combinação única de sonoridade envolvente e letras emocionais tem conquistado cada vez mais ouvintes, acumulando mais de 116 mil reproduções em suas canções autorais.

A cantora iniciou sua carreira musical já na infância, encantando com sua voz em missas e eventos de sua região. Já cantou durante as programações oficiais do Círio de Nazaré (uma das maiores manifestações religiosas do mundo) ao lado de artistas nacionais, como a cantora Liah Soares Se apresentou em consagrados auditórios da capital e outras localidades, como: Teatro Maria Sylvia Nunes, Estação das Docas e Conservatório Carlos ao lado de artistas consagrados do cenário paraense, como o Mestre Pinduca.

Em 2022 chegou a ser atração do The Voice Brasil, representando o estado do Pará. Recentemente se apresentou no Circuito Mangueirosa interpretando suas canções autorais para mais de 30 mil pessoas. Hoje conta com uma agenda repleta de apresentações musicais pelos principais points da cidade. Desde jovem, a artista acumula uma trajetória marcada por talento e sucesso.

“É hora de valorizarmos genuinamente nossos sentimentos e aqueles que têm a ousadia de expressá-los. Em meio a uma era saturada de superficialidade digital, decidi romper com a corrente e compartilhar, por meio da música, o que realmente sinto e percebo no vasto universo das emoções”, finalizou a cantora.