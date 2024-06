VÍDEO: Cantora Taylor Momsen, ex-Gossip Girl, é mordida por morcego durante show de rock

A cantora Taylor Momsen, ex-"Gossip Girl" e vocalista da banda de rock The Pretty Reckless, foi mordida por um morcego durante uma apresentação em Sevilha, na Espanha.

O grupo fazia a abertura do show da turnê Power Up do AC/DC.

O incidente foi relatado em uma postagem no Instagram, feito pela própria Momsen. Ela descreveu como o morcego voou em sua direção e se prendeu à sua perna durante a música "Witches Burn".

"Naquele momento, eu estava me apresentando e não tinha ideia até que a incrível plateia começou a gritar e apontar", disse a cantora.

No vídeo compartilhado, ela disse que se manteve calma e até brincou com a situação: "Eu devo realmente ser uma bruxa", disse ao público. "Está tudo bem e o morcego está bem. Ele vai ser meu novo amigo."

Depois do incidente, Momsen precisa passar por duas semanas de tratamento com vacinas contra a raiva. Ela agradeceu à equipe do hospital, que a apelidou de batgirl após verem a notícia nos noticiários locais: "Ele era fofo, mas sim, ele me mordeu… então vacinas contra raiva nas próximas duas semanas",

O Pretty Reckless está em turnê com o AC/DC pela Europa até agosto.