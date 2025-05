Festival de Cannes bane nudez e vestidos 'volumosos' de tapete vermelho

O Festival de Cannes comunicou mudanças em seu dress code para a edição 2025 a apenas um dia de seu início. Em nova publicação feita em seu site oficial nesta segunda-feira, 12, a organização do evento deixou claro o banimento de "nudez" e "trajes volumosos" que "atrapalhem o tráfego de convidados" durante o tapete vermelho. A nova regra vale também para "qualquer outra área do evento".

De acordo com a postagem, a decisão em relação a nudez, que afetará a moda recente de trajes transparentes usados por celebridades, foi tomada por "questão de decência". Nos últimos anos, Bella Hadid, Florence Pugh e a fotógrafa Nadia Lee Cohen aderiram ao estilo em suas aparições no tapete vermelho.

Segundo o site oficial da organização do evento, o novo dress code exige que os presentes compareçam com vestidos longos ou smoking. "Como alternativa, você também pode vestir um pequeno vestido preto, traje de coquetel, blusas com calças pretas, sapatos elegantes e sandálias com ou sem salto (sem tênis), um terno preto ou azul marinho com gravata borboleta ou gravata de cor escura", diz o comunicado.

Assim como acontece nas principais premiações do mundo, o tapete vermelho de Cannes é uma oportunidade para celebridades exibirem seus estilos com trajes feitos sob medida por grandes estilistas. Faltando um dia para o começo do Festival, ainda não se sabe como a mudança de regra afetará os planos dos artistas convidados.

A edição 2025 do Festival de Cannes ocorre entre 13 e 24 de maio.