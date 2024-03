Festival de cães 'salsichas' reúne mais de 200 pets em shopping de Belém

Aproximadamente 200 cachorros da raça Dachshund, mais conhecido como 'salsichas', participaram do I Festival do Hot Dog, na manhã deste domingo (24). O evento fez a alegria dos pets e tutores com disputas divertidas, como uma corrida dos cães vestidos de hot dog, melhor fantasia hot dog e corrida para os 'salsichinhas' não fantasiados.

O evento foi realizado no Shopping Bosque Grão-Pará, em Belém, pelo Clube Dachshund Belém, com o propósito de proporcionar um dia especial para os tutores e pets.

Um dos vencedores do dia foi John Shelby, Dachshund preto de um ano, que venceu a corrida dos animais com fantasia de hot dog. A tutora Ivanete Amaral, professora universitária de 64 anos, ficou orgulhosa. "Foi maravilhoso! John é um cão que adora correr, parece que não se cansa... é bem adaptável para vestir fantasias", falou.

VEJA MAIS

Ela e John Shelby participam dos eventos do clube desde outubro de 2023. "Todos os eventos que eu e meu marido, que somos os tutores, temos participado, são de extrema importância para nós, porque nos remete a momentos especiais de muita alegria e bem-estar. Os eventos promovidos pelo Clube dos Dachshund's Belém são todos muito especiais, de confraternização com tutores e pets", declarou.

A vencedora da corrida dos Dachshund sem fantasia foi Cacau, uma Dachshund marrom de três anos. Essa foi a primeira vez que a tutora Andressa Lobato, administradora de 45 anos, levou a cachorrinha para eventos do clube. "Muito importante, através do evento conhecemos pessoas com a mesma paixão pelos salsichas", diz Andressa.

Andressa contou que foi ao evento por ser um entretenimento saudável, em ambiente agradável e pela interação de Cacau com outros pets. Além disso, é uma oportunidade de integrar a família. Apaixonada pela mascote, a filha de Andressa, Laura, vibrou com a vitória de Cacau na corrida dos animais sem fantasia. "Foi muito emocionante, ela é muito esperta e ativa. Estamos muito felizes", falou.

Além das corridas, o evento contou com um desfile dos Dachshunds fantasiados e um passeio pelo Bosque Grão-Pará. A diretora administrativa do clube, Carla Cecília Furtado, comemorou o recorde de público. "Hoje batemos o recorde com mais de 200 pessoas presentes. A gente sempre faz Hallowen, Natal, festas comemorativas. Tivemos o Encontro Nacional Dachshouse e o nosso clube, de Belém, foi um dos mais visados. O evento teve mais de 150 participantes e já tinha sido um dos maiores do Brasil, e agora a gente bateu o recorde aqui, com mais 200 participantes", comemorou.

Os integrantes do Clube Dachshund Belém se reúnem mensalmente em eventos gratuitos e também em encontros temáticos, esses últimos pagos. O objetivo principal é a confraternização, é promover qualidade de vida, saúde e bem-estar para tutores e cães. Os interessados em conhecer o clube podem seguir o perfil @clube.dachshund.belém no Instagram e buscar mais informações.