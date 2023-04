Jovem mostra rotina ao lado do cão de 20 anos e emociona os seguidores; vídeo

A influenciadora Rebeca Carbonaro viralizou nas redes sociais ao compartilhar a rotina ao lado de Tico, um cão idoso de 20 anos adotado por ela. Nas filmagens que já somam mais de 19 milhões de visualizações, a jovem mostra os passeios ao lado do pet e os cuidados diários, desde o uso de bolsas para carregá-lo próximo ao corpo, até a festa de aniversário do cãozinho da raça Dachshund.

Rebeca mostrou aos seguidores a rotina com os horários das atividades de Tico e cuidados necessários pela idade atual do cão. A dedicação da tutora com o pet também rendeu comentários negativos para a influenciadora, mas ela afirma não se importar.

"Ele usa fraldinha, gosta de grama e deixo ele ficar em pé um pouquinho. Mesmo estando de fraldinha, às vezes não entende e faz xixi mesmo assim. Sou bem julgada, mas não ligo. Ele se olha no espelho e fica refletindo. Troco sua fralda às 5h da manhã, porque ele faz xixi dormindo. Se acorda e não me vê, fica assustado e chora."

Como Tico tem dificuldades na locomoção, a tutora o coloca em um carrinho de bebê ou de rodas para fazer os passeios pela cidade onde mora. Além disso, a jovem usa uma "bolsa canguru" para levar o Dachshund nas viagens à praia, supermercado e shoppings, como é mostrado em seus vídeos que viralizaram.

Nas publicações, os seguidores elogiam a forma como a jovem se dedica ao animal. "Você é uma mamãe maravilhosa e muito doce. ele sempre será grato por ter você na vida dele", disse uma. "Muito lindo o seu carinho e cuidado com ele, moça", escreveu outra.

Tito está na vida de Rebeca desde os seis anos de idade da influenciadora (Divulgação/Instagram: @becarbonaro)