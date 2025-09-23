Festival Canção da Transamazônica anuncia selecionados para a etapa nacional

A 11ª edição do Festival Canção da Transamazônica (Fecant) será realizada em Altamira, no sudoeste do Pará, nos dias 27, 28 e 29 de novembro. A organização divulgou a lista oficial de músicas classificadas para a etapa nacional e prorrogou as inscrições para as fases Kids e Regional até o dia 30 deste mês. Ao todo, o evento vai distribuir mais de R$ 43 mil em prêmios, com inscrições gratuitas pelo site fecant.com.br.

A seleção da etapa nacional reuniu 12 composições autorais, sendo sete delas de artistas paraenses. A lista inclui canções do Pará, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás, Maranhão e Amapá.

VEJA MAIS

Fecant

Sete músicas paraenses avançam para a etapa nacional

As músicas escolhidas foram: Prece à Floresta (AP), Cor Brasileira (RJ), Rimas Demarcadas (PA), Sakidila (PA), Igarapé Elétrico (GO), Chiclete na Bananada (PA), Tratado de Paz (PA), Maresia (PA), Pra Brilhar pro Mundo Inteiro (PA), Sou Nego Juninho (MG), Meus Rios em Tupi (MA) e Manifesto Nortista (PA).

No Pará, os municípios representados são Belém, Ananindeua, Oriximiná e Ourém. Entre os selecionados estão artistas reconhecidos, como o letrista Joãozinho Gomes, de Sabor Açaí, e a cantora Iris da Selva.

Desclassificação e repescagem

Uma das músicas inicialmente classificadas, Bicho-Homem, de Daniela Nascimento, foi desclassificada por descumprimento de critérios do edital. A vaga foi preenchida por Manifesto Nortista, de Mila Costa, de Ananindeua, primeira da lista de repescagem. Outras duas canções seguem como suplentes, caso ocorram desistências.

Programação em três noites

O festival terá três dias de apresentações. No dia 27 de novembro acontece o Fecant Kids, voltado a jovens cantores de Altamira, Vitória do Xingu, Brasil Novo e comunidades da Volta Grande do Xingu, em Senador José Porfírio. No dia 28 será a vez do Fecant Regional, com artistas da região Transamazônica e Xingu. A grande final, o Fecant Nacional, com os selecionados de diversas regiões do Brasil, será realizada no dia 29 de novembro.

Premiação e patrocinadores

O Fecant tem patrocínio da Norte Energia, Banco da Amazônia, Fadesp, Lei Semear, Fundação Cultural do Pará, Secretarias de Cultura e Turismo do Estado, além da PNAB, do Ministério da Cultura e do Governo Federal.

As premiações serão distribuídas assim:

Fecant Kids: R$ 3 mil (1º lugar), R$ 2 mil (2º lugar) e R$ 1 mil (3º lugar);

Fecant Regional: R$ 5 mil (1º lugar), R$ 3 mil (2º lugar) e R$ 2 mil (3º lugar);

Fecant Nacional: R$ 10 mil (1º lugar), R$ 5 mil (2º lugar) e R$ 3,5 mil (3º lugar), além de R$ 1,5 mil para o melhor intérprete.