Festival Amazon BBQ reúne Nosso Tom, Markinho Duran, Reggaetown e outras atrações neste sábado (6)

A segunda edição do evento Amazon BBQ Fest ocorre neste sábado (6), no estacionamento do Shopping Bosque Grão-Pará, em Belém, consolidando a região Norte como rota de grandes festivais de churrasco. O evento de 10 horas promete unir a riqueza da gastronomia amazônica, a cultura regional e uma programação musical diversificada, com open bar e open food inclusos.

O festival reunirá chefs e assadores de renome, que apresentarão cortes especiais e preparos exclusivos. A programação musical incluirá apresentações do grupo Nosso Tom, do cantor Markinho Duran, da banda Reggaetown, da dupla Eduardo & Gabriel e do DJ André Pegado.

Gastronomia variada e valorização regional

De acordo com Vinícius Tobias, um dos organizadores do evento, serão 20 estações de churrasco comandadas por chefs e assadores da região amazônica. Os participantes poderão desfrutar de uma vasta oferta gastronômica.

Serão servidos cortes premium, costela fogo de chão, brisket, camarões, hambúrgueres, panquecas e sobremesas. Haverá também uma estação regional dedicada a pratos feitos com derivados de pato.

"A segunda edição do nosso festival confirma o sucesso do evento anterior, com a ampliação das estações e espaços dedicados à gastronomia local. Nós prezamos pela valorização da culinária amazônica, com atrações e chefs da nossa terra", destacou Tobias.

Destaque musical e retorno ao palco

O cantor Júlio Cezar, vocalista do grupo Nosso Tom, celebrou o retorno da banda ao palco do festival. "Este é um dos grandes eventos de churrasco de Belém, com open bar e open food", afirmou.

O artista acrescentou: "Participamos no ano passado e voltamos a nos apresentar nesta nova edição, com uma estrutura muito bonita, palco e som de alto padrão, e o mais legal: comida e bebida de ótima qualidade".

Serviço

Evento: 2ª Edição do Amazon BBQ Fest

2ª Edição do Amazon BBQ Fest Data: Neste sábado, 6 de dezembro

Neste sábado, 6 de dezembro Horário: 10h às 20h

10h às 20h Local: Estacionamento A3 - Shopping Bosque Grão-Pará (acesso pela Avenida Paulo Frota)

Estacionamento A3 - Shopping Bosque Grão-Pará (acesso pela Avenida Paulo Frota) Ingressos: Site e App da Bilheteria Digital

Site e App da Bilheteria Digital Informações: (91) 99302-8777 / 98352-7016

(91) 99302-8777 / 98352-7016 Redes Sociais: @amazonbbqfest