Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Festa dos líderes do BBB 26 tem provocação, fofoca e desabafo; veja o resumo da madrugada

Estadão Conteúdo

A madrugada desta quinta-feira, 12, no BBB 26 foi marcada por emoção, provocações e desentendimentos durante a festa dos líderes. Enquanto Jonas e Alberto Cowboy se emocionaram ao rever fotos da família, fora da festa, Ana Paula recusou o desafio do Barrados no Baile e preferiu ironizar a situação.

Uma discussão entre Gabriela e Leandro sobre a organização do quarto também movimentou a noite, com a sister revelando comentários de Solange sobre Jordana. Veja o resumo:

Milena confronta Jonas e Alberto Cowboy

Após Ana Paula ser barrada da festa dos líderes, Milena confronta Jonas e Alberto por não ter sido escolhida por eles. "Olha, não tenho culpa se ela me convenceu mais que você. Dá próxima vez, você brigue mais", diz Alberto. Jonas diz que ela não aproveita a festa na ausência da jornalista. "Eu nunca aproveito a festa de vocês, eu como e vou embora. Sabe por que eu vou para sua festa? Só para comer e dormir", responde Milena.

Começa a festa de Jonas e Cowboy

A festa dos líderes foi dividida em duas temáticas: a carreira de cantor de Alberto e de modelo de Jonas.

Alberto se emocionou ao ver as fotos da família. "Saudade demais!"

Jonas também caiu no choro ao ver as fotos da família.

Ana Paula não faz desafio do Barrados no Baile

Barrada pelos líderes, Ana Paula preferiu rabiscar o desenho de Jonas e Alberto ao cumprir o desafio para ir à festa.

A jornalista se acomodou no chão e ironizou a situação. "Quem mandou ser tão queridinha e fofinha assim?"

Gabriela e Leandro discutem na festa

Gabriela e Leandro discutem pela organização do quarto Sonho do Grande Amor. A sister lembra de desentendimento com Leandro envolvendo roupas deixadas em uma cama. "Já terminou, Gabriela? Eu estou em uma semana muito difícil. Gostaria de respirar", diz Leandro. "É pegar pelo em ovo. Tem que parar de pegar pelo em ovo", rebate Gabriela.

Minutos depois, Gabriela conta a situação para Jordana e diz que a cama vai ficar bagunçada até quando ela quiser. "Povo chato, quer caçar pelo em ovo! Ele me infernizou pra tirar a roupa da cama, o baú tá vazio, a roupa dele tá na mala", afirma.

Gabriela segue desabafando sobre a briga com Leandro e Jordana aconselha a sister a falar sobre o assunto em uma oportunidade melhor. "O Babu me levou no Sincerão por causa dessa p**** desse baú e o baú está vazio, você tem noção?"

Gabriela conta a Jordana comentário de Solange

Desabafando sobre a convivência no mesmo quarto que Leandro e Solange, Gabriela diz a Jordana que a atriz faz comentários negativos sobre todos da casa e revela que ela já falou sobre a advogada.

"Falou que sua bunda era comprada", diz Gabriela. Jordana cai no riso: "As coisas que falei dela aqui dentro, é dela como jogadora. Agora ela falar do corpo de outra mulher? Eu acho que pega mal pra ela."

Jordana diz que é bem resolvida com a aparência e que os comentários de Solange sobre isso só prejudicam a atriz.

Momentos depois, Jordana contou a Marciele o comentário de Solange e as duas caíram no riso. "Ao mesmo tempo que sinto pena dela, ela é muito falsa", diz Marciele.

Ana Paula volta após não cumprir desafio

Com o fim da festa dos líderes, Ana Paula voltou para a casa sem cumprir o desafio e foi recebida por Milena, Chaiany, Samira e Juliano.

Juliano conta a jornalista como foi a festa e diz que ela "ia odiar". "Só tocou sertanejo e o Cowboy ficou lá no microfone", diz o dançarino. Ana Paula pergunta sobre Jonas e Milena diz que ele desfilou.

Palavras-chave

TV

BBB 26

MADRUGADA
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda