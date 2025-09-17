Festa do Sairé 2025 começa nesta quinta-feira (18), em Santarém

Começa nesta quinta-feira (18), e segue até a próxima segunda-feira (22), a festa do Sairé, festividade reconhecida como uma manifestação cultural nacional e que une tradições indígenas do povo Borari, costumes dos povos ribeirinhos e influências religiosas católicas, na vila de Alter do Chão, em Santarém. Este ano o tema é “Cecuiara da Tradição”.

Para a concepção, desenvolvimento e execução dos projetos artísticos que envolvem a festividade, o governo do Pará destinou este ano 1,5 milhões reais ao Sairé. O incentivo foi realizado por meio da Fundação Cultural do Pará (FCP) e da Secretaria de Estado de Cultura (Secult).

Por intermédio do Programa Semear, foram destinados R$ 1,2 milhão. “O Semear é uma das principais políticas públicas de incentivo à cultura no Pará, sendo responsável por financiar projetos artísticos, culturais e de pesquisa em todo o Estado", enfatiza o presidente da Fundação Cultural do Pará, Thiago Miranda.

A Secretaria de Estado de Cultura (Secult) destinou R$ 300 mil em apoio à realização do evento, reafirmando o compromisso de valorização das manifestações culturais em todo o Estado. O aporte fortalece a produção local e garante a continuidade de uma celebração que une fé, ancestralidade, criatividade e identidade.

“A cultura do Pará se expressa de forma vibrante em cada região do nosso grandioso Estado, e o Sairé é uma das maiores demonstrações dessa potência. É tradição, valorização da nossa ancestralidade, da criatividade e da identidade que fazem da cultura do Pará referência para o Brasil e o mundo”, destaca a secretária de Estado de Cultura, Ursula Vidal.

História

O Sairé é considerado uma das manifestações culturais mais antigas do Pará. A festa remete ao século XVII, a partir da mescla entre a cultura indígena e a religiosidade trazida pelos jesuítas em Santarém. Mantida pela memória da comunidade, preserva até hoje símbolos, cantos e expressões culturais que atravessam gerações, consolidando-se como uma das maiores celebrações do Pará.

Sairé 2025 - Com o tema “Cecuiara da Tradição”, expressão indígena que remete ao nascimento, ao repasse de saberes e à convivência comunitária, em 2025 o Sairé reafirma sua força como símbolo da identidade santarena. Além da dimensão cultural e religiosa, a festa movimenta a economia criativa e fortalece o turismo na região.

A programação oficial tem início nesta quinta-feira (18) e inclui cortejos, rituais tradicionais, shows regionais e nacionais. No sábado (20) acontece o festival dos botos com a disputa entre Tucuxi e Cor de Rosa. No domingo (21), estão previstos ritos religiosos e uma série de atrações musicais. A celebração se encerra na segunda-feira (22), com a derrubada dos mastros, a tradicional distribuição do tarubá e a apuração que define o boto campeão de 2025.