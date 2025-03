Festa, dança e música caribenha tomam conta da ‘Noites de Lambada’ na Casa Apoena hoje (22/03)

Neste sábado (22/03), a partir das 21h, a Casa Apoena, localizada no bairro da Cidade Velha, será palco da “Noites de Lambada”, evento que celebra a cultura periférica e as festas populares do Estado, mantendo viva a tradição do merengue, da lambada e da música caribenha no coração de Belém. Os ingressos estão à venda antecipadamente pelo Sympla por R$ 15 e também podem ser adquiridos no local por R$ 25.

A atração principal da noite será a banda Lambada Social Club, um dos expoentes da nova cena da guitarrada e da lambada autoral paraense. A programação também conta com a discotecagem do DJ Silvinho do Sonoro Xavante, da tradicional Sede do Imperial, no bairro do Jurunas, um dos principais espaços de disseminação da música brega e caribenha da capital. O evento ainda terá a participação de Lucas Castanha e Banda Bréa, ampliando a diversidade dos ritmos presentes na noite.

A Noites de Lambada promete um ambiente animado para os amantes da dança, ao som de clássicos do Merengue, Zouk e grandes sucessos da Lambada (Reprodução/ Instagram)

Eduardo Barbosa, guitarrista e um dos fundadores da Lambada Social Club, destaca a importância desta edição do evento. "Os grandes sucessos da lambada, guitarrada, brega e músicas do Caribe estarão presentes na noite. É uma festa para quem gosta de dançar e também para quem aprecia nossa musicalidade e cultura", diz Barbosa.

O organizador ressalta a importância de dar protagonismo aos artistas e atores culturais envolvidos no evento, destacando que a dança, o DJ e as bandas são fundamentais para a realização da festa. "Não existe música paraense sem a dança e, consequentemente, sem a festa", afirma Eduardo.

Além de Barbosa, participam da banda Marcelo Negrão (teclado e voz), Dinei Teixeira (percussão) e Mariano Jr (bateria e voz).

Atrações

Sonoro Xavante (Divulgação)

Sobre o line-up do evento, ele reforça a escolha dos artistas. Segundo Eduardo, cada atração foi escolhida com muito cuidado para garantir que a experiência do público seja audiência.

“O DJ Silvinho traz a energia dos bailes tradicionais com sua discotecagem em vinil, o grupo Merengue Show representa a força do merengue na cidade, e Lucas Castanha e Banda Bréa trazem um toque do brega paraense. É uma noite que celebra a nossa identidade musical”, afirma.

Um dos momentos mais esperados da festa será o tradicional Concurso de Merengue, que reforça uma das práticas culturais mais representativas das festas populares da cidade. O grupo de dança Merengue Show fará uma apresentação especial, trazendo toda a energia e tradição desse estilo.

Imersão latino-americana

O DJ Silvinho Sonoro revela que participará da festa apresentando sets em vinil com sequências de guitarrada de Mestre Vieira, Aldo Sena, Alípio Martins, Beto Barbosa e outros artistas paraenses, além de lambadas internacionais e merengues.

"Levarei comigo o cantor Márcio Rei, que canta a cumbia do Xavante. Teremos sets excepcionais produzidos por mim, tudo em vinil", destaca Silvinho.

Com uma história que remonta à década de 1980, Silvinho conta que começou a discotecar ainda criança, ajudando o irmão em festas comunitárias. Ao longo dos anos, passou por diversas aparelhagens e consolidou seu nome no cenário musical paraense.

"A festa de sábado representa um rol cultural que precisa ser explorado. Estou muito feliz pela oportunidade e certo de que será algo espetacular", afirma.

Silvinho também destaca que levar a música da periferia a novos públicos é um dos principais significados do evento. Ele levará casais de bailarinos que irão se apresentar com vestimentas tradicionais dos bailes de lambada e merengue.

"A era da gafieira vai invadir o centro de Belém. Viva a lambada, viva a dança do merengue, viva a cultura da sonorização”, diz o DJ.

SERVIÇO

Noites de Lambada

Data: sábado, 22 de março;

Horário: a partir das 21h;

Local: Casa Apoena, localizada na R. São Boaventura, 171, no bairro da Cidade Velha, em Belém;

Ingressos antecipados pelo Sympla (R$ 15) e à venda no local da festa (R$ 25).