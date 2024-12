Músico paraense Aldo Sena é celebrado por Mimi Rocha no Festival Choro Jazz

Neste final de semana, Fortaleza recebe o Festival Choro Jazz, que celebra 15 anos e já passou este ano por Soure, no Marajó, e por Belém. Uma das atrações na capital cearense é o guitarrista Mimi Rocha, que apresentou uma versão da música Lambada Complicada, uma guitarrada do paraense Aldo Sena, misturada com rock and roll.

O momento, que marcou o encerramento do show, foi celebrado pelo público presente. “Eu sou muito fã do Aldo Senna, inclusive tive o prazer já de tocar com ele algumas vezes aqui. E isso aconteceu, essa música, a gente foi tocar num local, numa praça aqui, num local mais afastado aqui de Fortaleza, alguns anos atrás. E como eu ia fazer um show instrumental, na hora eu pensei, cara, a gente tem que tocar alguma coisa bem conhecida. E tal, eu pensei numa coisa do Luiz Gonzaga e tal, aí eu lembrei desse carinha, o Aldo Sena”, disse Mimi ao O Liberal.

“A gente saiu meio que ali em cima no palco e aí a gente começou a tocar sempre nos shows, as pessoas sempre pediam, né? E aí eu tive a ideia de misturar com essa onda do Jimi Hendrix, do Aldo Sena e tal, fazer uma diferença. Então, foi aí que eu gravei no meu disco Bom de ouvir de 2013 e desde lá eu venho tocando, é sempre o encerramento do show”, finalizou.

