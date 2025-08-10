Fernando Gogó de Ouro: o canto do pai que embala os filhos

Ser pai e cantar o samba para embalar os filhos e a todos que buscam por melhores dias na luta pela vida, podendo comemorar 79 anos de idade em pleno Dia dos Pais, é um privilégio. Que o diga Fernando Carmina Ferreira, mais conhecido como o cantor e compositor Fernando Gogó de Ouro, que vive neste segundo domingo de agosto (10) o momento muito especial de completar 79 anos e celebrar a data com o Dia dos Pais em família e amigos, com direito a muito samba e futebol, duas paixões dele. Esse morador do bairro do Umarizal, em Belém, casado com Lídia Maria, é pai do radialista Paulo Fernando, o Bad Boy, da Rádio Liberal+, e de mais quatro filhos: Carlos André, Lúcia Rafaela, Diego Augusto e Endrigo Rafael. “Sou grato a Deus por esse momento”, destaca.

Sempre de bem com a vida, Fernando nunca deixa de abraçar os filhos e não perde a oportunidade de bater um papo sobre assuntos diversos. Afinal, isso demonstra ser o elixir do alto astral desse papai sambista, uma vez que o samba vem do dia a dia e dá sabor à vida.

“O samba faz parte da minha vida. Eu vivia cantando desde criança, ganhei o concurso de melhor cantor dos bairros de Belém e fui convidado por amigos a ir cantar no Rancho (escola de samba “Rancho Não Posso Me Amofiná”). Foi a sopa no mel, não parei mais de cantar samba (risos). Por cantar horas seguidas nas rodas de samba, ganhei o codinome Fernando Gogó de Ouro’ “, diz Fernando, nascido em 10 de agosto de 1946, um ano depois do fim da Segunda Guerra Mundial. Ele veio ao mundo no bairro da Cidade Velha, berço de Belém.

Fernando Gogó de Ouro e filhos: amizade como lição de vida (Foto: Acervo Pessoal)

Acostumado com a ginga para driblar os desafios do dia a dia sem esmorecer, como prescreve um bom samba, Fernando adotou o canto como símbolo da vida. Assim, ele cantou e canta sambas enredo há 50 anos. Destaca-se como intérprete oficial do “Rancho”, “Quem São Eles”, “Arco-Íris”, “Embaixada do Samba da Pedreira”, “Nova Mangueira” e “Unidos da Jaqueira”, do município de Tucuruí, no sudeste do Estado do Pará. Fernando é servidor aposentado do Ministério da Ciência e Tecnologia, com atuação no Museu Paraense Emílio Goeldi.

Fernando Gogó de Ouro não pestaneja em dizer que “o samba é um ritmo contagiante, deslumbrante; quando começa, alegria invade o corpo transcende a alma!”. Para ele, “cantar samba é defender minhas origens, é lutar, ser resiliente por tudo que acredito e, acima de tudo, levar a alegria ao povo que me abraçou”.

Cantor tem o samba no coração e contribuição histórica de 40 anos ao Carnaval de Belém (Foto: Acervo Pessoal)

Gogó de Ouro é autor de 30 sambas e gravou discos que marcam a trajetória do Carnaval de Belém. Por tudo o que já fez pelo samba paraense, Fernando Gogó de Ouro recebeu do Núcleo de Arte da UFPA o título de “Embaixador do Samba Paraense”, é o primeiro Cidadão Samba do Pará. Recebeu homenagem na Assembleia Legislativa do Pará com a Comenda Mérito da Cabanagem, por relevantes serviços prestados à cultura paraense. Na Câmara Municipal de Belém, Fernando recebeu a Comenda Brasão das Armas, por sua atuação em prol da cultura do Pará.

A vida dele se entrelaça com a história do samba paraense. Foi presidente da escola de samba “Quem São Eles”, do bairro do Umarizal. Ele é grande benemérito dessa agremiação e foi por muito tempo cantor oficial da escola. Atuou como vice-presidente e é benemérito da escola de samba “Rancho Não Posso Me Amofiná”, na qual foi cantor oficial. A maioria das escolas de samba e blocos de Belém possui sambas enredos de autoria de Fernando Gogó de Ouro.

Felicidade dupla

Para Fernando Gogó de Ouro, ser pai "é a realização de um sonho que você desde que se torna homem pensa em se tornar, formar uma família, poder desfrutar dos momentos felizes, ensinar, aprender". "Afinal, a vida é uma escola, em cada dia uma nova lição!", pontua. Ele diz que a maior alegria que tem como pai é ver todos os filhos criados, "saber que valeu tudo que faço; graças a Deus, somos vencedores!".

“Somos os maiores incentivadores e admiradores dos nossos filhos , a mensagem que deixo aos Pais é educar seu filho. Quem tem educação familiar, Educação educacional e educação espiritual, tem Deus no coração, tem tudo na vida !”, enfatiza.

Paulo Fernando dos Santos Ferreira, o radialista Paulo Fernando - Bad Boy, 54 anos, é filho de Fernando com Renê dos Santos Ferreira, já falecida. Com 31 anos de carreira de rádio, Paulo atua como apresentador de programas e comentarista nas jornadas esportivas na Rádio Liberal+. “Meu pai sempre foi um cara que procurou me ensinar as coisas com retidão e mostrou que a gente tem que se valorizar, tem que ter caráter, ser uma pessoa de bem, e, acima de tudo, honrar a Deus, honrar pai e mãe e as amizades”, destaca.

Para Paulo, Fernando Gogó de Ouro é o maior cantor de samba do Brasil que ele viu em ação. “Ele está no patamar de Neguinho da Beija-Flor, Dominguinhos do Estácio, e surgiu na Amazônia. E a história dele quem é do samba sabe. Meu pai tem uma história bonita, foi o primeiro Cidadão Samba do Pará, ganhou todos os títulos possíveis, e várias vezes na avenida, aqui, em Belém, ganhou de cantores que vieram do Rio de Janeiro. Por isso, ele é um dos melhores cantores do Brasil; do samba-enredo, Fernando Gogó de Ouro é o Gogó de Ouro”, afirma Paulo.

Para ele, é felicidade dupla poder celebrar o aniversário do pai no Dia dos Pais. “E o meu pai merece, porque é um Pai de Ouro”, ressalta. Paulo Fernando é pai de Gesiel Neto. Por isso, Paulo considera que ser pai é orientar o filho a seguir um caminho certo, com direitos e deveres. Paulo é grato a Fernando Gogó de Ouro pela orientação para seguir nos estudos. E, assim, o filho formou-se em Economia, Jornalismo e Direito, o que contribui muito para sua atuação profissional como os ouvintes podem conferir todos os dias. A comemoração dos 79 anos de Fernando Gogó de Ouro será no Ninho do Urubu, na rua Antônio Everdosa com a Barão do Triunfo, no bairro da Pedreira, a partir das 13h.