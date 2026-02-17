Capa Jornal Amazônia
Fernanda Torres mostra treino durante o carnaval e brinca: 'Meu adereço'

Estadão Conteúdo

Fernanda Torres usou as redes sociais nesta terça-feira, 17, para mostrar como está passando o carnaval. Em uma publicação no Instagram, a atriz compartilhou um vídeo em que aparece treinando e carregando peso.

Na legenda, Fernanda brincou com o momento e escreveu: "Meu adereço de carnaval".

No vídeo, Fernanda usou como trilha sonora O Show Tem Que Continuar, de Beth Carvalho. A atriz também marcou o preparador físico Eduardo de Araujo Wernik na publicação.

A postagem gerou reações entre os seguidores, que comentaram o físico da atriz e elogiaram os braços dela. "Malha e malha pra segurar todos os prêmios!", escreveu uma internauta. Outra destacou: "Mulheres pegando peso em qualquer fase, qualquer idade, qualquer classe social. Que lindo de ver!".

Na manhã de segunda-feira, 16, Fernanda já havia dado uma prévia do clima do seu carnaval. A atriz publicou uma foto com halteres e escreveu na legenda: "Carnaval maromba". Nos comentários, a atriz Alice Carvalho reagiu: "Tô igual!"

Palavras-chave

CINEMA/FERNANDA TORRES/CARNAVAL/TREINO
.
