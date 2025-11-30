'Feliz Assalto': Como é o filme que todo mundo está vendo na Netflix

Feliz Assalto é o destaque da Netflix neste domingo, 30, após assumir o topo do ranking de filmes mais vistos da plataforma. A produção é uma comédia romântica recém-lançada e está chamando a atenção dos assinantes em meio à onda de títulos natalinos.

A trama acompanha Sophia, interpretada por Olivia Holt, uma jovem que tenta equilibrar dois empregos. Exausta da rotina e pressionada pelo fim de ano, ela trabalha na tradicional loja de departamentos Sterlings, onde tenta obter algum fôlego financeiro.

Frustrada por lidar com um chefe mesquinho, Sophia cruza o caminho de Nick (Connor Swindells), contratado para modernizar o sistema de segurança da loja onde ela trabalha, mas que nunca recebeu pelo serviço. Unidos pelo mesmo sentimento de injustiça, os dois enxergam uma chance de virar o jogo.

O plano? Assaltar a loja de departamentos, localizada em Londres, onde o patrão guarda uma grande soma de dinheiro durante o período natalino. A parceria, porém, não se limita ao objetivo inicial e, ao longo da preparação para o golpe, ambos revelam segredos e descobrem uma sintonia inesperada.

Além de Olivia e Connor, o elenco conta com Lucy Punch e Peter Serafinowicz. Feliz Assalto é dirigido por Michael Fimognari e escrito por Abby McDonald.