Felipe Cruz lança o livro “Vila Fátima, casa 14” na noite desta sexta-feira

O autor Felipe Cruz lança nesta sexta-feira (3) o livro “Vila Fátima, casa 14”, na Ná Figueredo. Contemplada pelo edital Aldir Blanc, a obra é um exercício ficcional que se desdobra em muitas direções possíveis. Em uma dimensão, há a elaboração de uma prosa poética que encena a autoprocura de um narrador/personagem, após ter perdido pessoas queridas. É uma jornada íntima, silenciada, que teria se desencadeado pela descoberta de um filme fotográfico não revelado, deixado para trás pelo companheiro do protagonista na casa em que residiam.

Nascido em Belém no Pará, Felipe Cruz foi criado em Macapá, no Amapá. O professor e escritor articula em “Vila Fátima, casa 14” um paralelo entre algumas narrativas. Uma delas, é por meio de fotografias e outra pela criação de um enredo que entrelaça os relatos pessoais do personagem e tensiona uma sensação que se tornou recorrente para a maioria de nós, sobreviventes de uma pandemia sem precedentes, uma sensação que, aparentemente, perdura: ainda estamos em isolamento.

O livro mostra o que envolve morar em uma casa de vila, tão comum nas cidades brasileiras, como único espaço seguro para circulação. Na trama, o narrador quer expandir este espaço da casa para a palavra falada, caligrafada, desenho de criança. Também para a fotografia e, desta, para página em que é impressa, na possibilidade da imagem deixar o objeto livro para trás, na impossibilidade de se desfazerem do vazio que as constitui.

Agende-se

Lançamento do livro “Vila Fátima, casa 14”.

Data: hoje, 3

Hora: 20h