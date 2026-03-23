Felipe Cordeiro apresenta o baile Pará Hits em noite dedicada à sonoridade latina e amazônica

Em uma celebração vibrante à herança sonora e à identidade cultural da Amazônia, o guitarrista, cantor e produtor musical Felipe Cordeiro apresenta o baile “Pará Hits”. A proposta do evento é transformar a pista em uma legítima "roda de música do Pará", proporcionando uma imersão profunda em gêneros que definem o DNA do estado, como a guitarrada, a lambada, o carimbó e as diversas vertentes do brega. Esta primeira edição de 2026 carrega o título emblemático “Latinos Desde Siempre”, uma afirmação política e estética de que o Pará sempre se compreendeu como parte integrante e fundamental da cultura latino-americana, posicionando-se como um polo essencial dessa cena dentro do Brasil.

Para tornar a noite ainda mais memorável na Casa Apoena, em Belém, no dia 27 de março, Felipe Cordeiro convidou a cantora Layse, expoente máxima da renovação do brega paraense. A parceria entre os dois artistas já provou ser um sucesso arrebatador no carnaval deste ano, quando dividiram o palco no renomado Festival Rec-Beat, em Recife. Na ocasião, eles fincaram a bandeira da música paraense em solo pernambucano com um show aclamado pela crítica e pelo público, energia que prometem reviver agora em casa, diante do público papa-chibé, com hits que prometem marcar os corações e fazer todos cantarem a plenos pulmões.

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A programação da noite se completa com a curadoria rítmica da DJ Estamyna, profissional dedicada a disseminar a cultura paraense através de sets recheados de ritmos regionais que não deixam ninguém parado. O "Pará Hits" se consolida, assim, como um espaço de resistência e celebração, onde a música de todos os tempos e estilos se encontra para reafirmar a força da produção artística local. É um convite irrecusável para quem deseja dançar e celebrar a sonoridade de um estado que, por natureza e história, é latino desde sempre.

NOVELA

Este mês, a faixa Problema Seu, do guitarrista e produtor Felipe Cordeiro, integra a trilha sonora da próxima novela das seis da TV Globo, A Nobreza do Amor. A canção, que carrega a identidade vibrante da guitarrada, já pode ser ouvida no trailer oficial da produção divulgado recentemente pela emissora, servindo como uma vitrine para a sonoridade do Norte. O próprio artista celebrou a conquista em suas redes sociais, compartilhando um vídeo onde ressalta a importância de levar o ritmo autêntico do Pará para o horário nobre e para todo o público brasileiro.

“Essa música tem ‘vida própria’. Ela foi gravada em 2013 e desde o primeiro momento teve impacto. Foi eleita a melhor música do ano pela Revista Rolling Stone numa lista que tinha Chico Buarque e Criolo. Depois ela.se consagrou nas minhas apresentações ao vivo, o público delira. Nos carnavais brasileiros se tornou um clássico. Essa música tem tanta vida própria que quase toda vez que toco hoje em dia é comum alguém vir falar: Ah essa música é sua? Porque ela toca em muitas pistas brasileiras e também na Europa. As pessoas vira e mexe me marcam nas postagens e tal. É uma parceria com meu pai Manoel Cordeiro e com o produtor saudoso Carlos Edurado Miranda (produtor do disco na época) que deu muito certo. Sinto que essa canção, até por ter organicamente penetrado no carnaval brasileiro, virou um clássico”, conta o paraense.

Agende-se

Data: Sexta-feira, 27

Hora: 20h

Local: Casa Apoena - Rua Boaventura 171, Cidade Velha