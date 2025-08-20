Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Feira Pan-Amazônica do Livro celebra literatura paraense e faz encontro de gerações no 5º dia

Programação desta quarta-feira (20) teve recital, cordel, apresentações escolares e show musical, reforçando a memória afetiva do maior evento literário da Amazônia

Agência Pará

A 28ª Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes segue movimentando o Hangar – Centro de Convenções e Feiras da Amazônia, em Belém. Nesta quarta-feira (20), o evento mais tradicional da literatura amazônica reuniu autores, artistas e leitores em uma programação marcada por memória afetiva, valorização da cultura regional e integração entre diferentes gerações apaixonadas pelos livros.

Na Arena Multivozes, o XIII Encontro de Cordelistas da Amazônia abriu os trabalhos com o sarau “Cantando Cordel: Do Cinza ao Verde – O Cordel em Defesa da Natureza”, reunindo poetas da região e de outros estados. O público acompanhou emocionado a força da poesia popular como instrumento de conscientização ambiental e expressão cultural. “É fundamental valorizar quem produz literatura na Amazônia e aproximar os jovens desse universo. A leitura forma caráter, estimula o pensamento crítico e ajuda a refletir sobre os problemas que vivemos, inclusive os ambientais”, afirmou o visitante Geraldo Neto.

Valorização da literatura local

Outro momento de destaque foi o recital “Poesia nas Marolas da Baía do Guajará”, promovido pela Academia de Letras de Belém, que trouxe à cena lembranças e paisagens afetivas da capital paraense. O poeta Antonio Juraci Siqueira, homenageado na edição anterior da Feira, participou como espectador e elogiou a iniciativa. “Ter sido um dos homenageados no último ano demonstra o compromisso dessa gestão em promover espaços aos escritores paraenses, para que eles sejam conhecidos e valorizados. Precisamos conhecer e ler mais escritores paraenses”, destacou.

Encerrando a programação literária da tarde, o escritor Airton Souza, autor premiado do romance Outono de Carne Estranha, falou sobre a importância da representatividade literária na Feira. “Estar na Feira Pan-Amazônica é ocupar um espaço que mostra o que a nossa região produz, rompe estigmas e apresenta a riqueza literária que vem do Sul e Sudeste do Pará. Aqui conseguimos dialogar com outras vozes e mostrar que a Amazônia também escreve sua própria história”, afirmou.

Mais que um evento literário, a Feira Pan-Amazônica é um espaço de construção de memórias. O empreendedor Victor Rogério, hoje expositor no evento, compartilhou a realização de um sonho de infância:
“O Victor criança está muito orgulhoso de fazer parte desse evento, que envolve tanto afeto e é imprescindível para o Estado”, declarou. A jornalista e escritora Iaci Gomes, que já frequentava a Feira como visitante, hoje celebra sua presença como autora convidada. “Frequento a Feira há mais de 15 anos e construí memórias maravilhosas, de compras, passeios e encontros. Agora, além de leitora, as pessoas também me leem. São novas e incríveis memórias que adiciono ao álbum que a Feira do Livro tem na minha história”, compartilhou.

Escolas fortalecem o vínculo com a leitura

As manhãs seguem dedicadas às apresentações escolares, que têm valorizado a cultura popular e promovido o contato direto dos estudantes com o universo literário. Nesta quarta-feira (20), alunos de diferentes municípios encantaram o público com danças, encenações e performances inspiradas nas tradições amazônicas.

Show musical emociona o público na Arena Multivozes

À noite, a Arena Multivozes foi palco para o show intimista dos artistas Nilson Chaves e Allex Ribeiro, que embalaram o público com canções consagradas e inéditas em clima poético e afetivo.
“Estar aqui é uma honra. Preparamos um espetáculo simples, com voz e violão, mas muito próximo das pessoas. Queremos cantar músicas conhecidas, mostrar novidades e dividir esse ambiente musical acolhedor”, disse Nilson Chaves, antes da apresentação.

Em sua estreia como artista convidado da Feira, Allex Ribeiro falou da emoção em participar do evento. “Subir no palco desse evento que divulga tanto a literatura é muito especial. Vamos apresentar um bate-papo poético com canções inéditas e sucessos do Nilson. O público pode esperar muita entrega e emoção”, garantiu. Na plateia, a emoção tomou conta da administradora Virginia Pagno, admiradora de longa data do cantor paraense.  “Nilson Chaves faz parte da minha vida desde criança. A música dele retrata a Amazônia, o que a gente vive aqui. É muito importante ver os jovens conhecendo um pouquinho dessa cultura”, celebrou.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

MODA E SUSTENTABILIDADE

'Amazônia Líquida': Rose Maiorana transforma tecidos em telas vivas em nova exposição na AP

Exposição fica em cartaz no Clube Assembleia Paraense até 21 de setembro

20.08.25 20h43

INFECÇÃO

Alok passa por problema de saúde e vai parar no hospital

Apesar de não detalhar a causa da infecção, ela tranquilizou os fãs ao afirmar que o artista está se recuperando bem.

20.08.25 12h44

AGENDA

Pela primeira vez em Belém, Lagum traz turnê de novo álbum; ingressos já estão disponíveis

Após lançar seu mais recente álbum em maio, a banda se apresenta pela primeira vez na capital paraense

20.08.25 11h49

RELAÇÃOP

Paraense que ensina mulheres a conquistarem gringos, revela convite de reality americano de casal

Ariadne Landrum, que é casada com um americano, tem ebook com passo a passo de conquista mesmo pessoa seja ‘morta de put@’.

20.08.25 10h02

MAIS LIDAS EM CULTURA

Não superou?

Virginia chora ao saber de viagem de Zé Felipe com Ana Castela

Apresentadora ficou abalada ao descobrir encontro do ex-marido com cantora sertaneja em Orlando

20.08.25 21h09

viralizou

Vídeo íntimo de Gracyanne Barbosa vaza na internet antes do BBB 25; veja

Imagens foram publicadas após a musa fitness ser confirmada no Big Brother Brasil 25

12.01.25 10h48

INTERPRETAÇÃO

Conheça Domithila Catete, atriz paraense que é protagonista da série Pssica, da Netflix

Audiovisual ainda não tem data para ser lançado.

28.08.24 11h37

Novela turca

Conheça cinco novelas turcas com amores tóxicos

Histórias de amores turbulentos são uma marca dos enredos das produções turcas; confira algumas indicações

30.07.25 19h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda