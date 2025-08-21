Capa Jornal Amazônia
Feira japonesa reúne chefs e programação gastronômica, em Belém, neste final de semana

O evento será realizado nos dias 22 a 24 de agosto na Associação Pan-Amazônica Nipo-Brasileira

Chefs apresentam workshops de sushi, confeitaria e nipo-brasileira em evento (Divulgação)

A Funjikai Belém, em parceria com a Associação Pan-Amazônia Nipo-Brasileira (APANB), realiza de 22 a 24 de agosto a Feira Nipo, no Espaço Sakura Gourmet, no bairro de São Brás, em Belém. O evento contará com apresentações gastronômicas conduzidas por chefs especializados em culinária japonesa e nipo-brasileira. Segundo a organização, objetivo da iniciativa é de valorizar a culinária e aproximar a comunidade local das tradições da cultura nipônica.

Nesta sexta-feira (22), o chef Igor Yukio Suzukawa ministrará um workshop sobre sushi tradicional. A atividade abordará temas como manipulação e preparo do arroz, tempero adequado, tipos de sushi, cortes de sashimi, preparo de nigiri e montagem de pratos.

Já no sábado (22), a  hef Telma Shimizu apresentará aula sobre culinária nipo-brasileira. No período da manhã, falará sobre as bases da culinária japonesa e suas variações. Após o almoço, fará demonstrações de receitas que utilizam ingredientes locais em releituras de pratos japoneses. A atividade será concluída com degustação de preparações.

Por fim, no domingo (23), último dia de programação, o chef César Yukio conduzirá workshop sobre confeitaria japonesa, com demonstrações de sobremesas como brownie de matchá, bolo de manga com coco, mousse de chocolate com calda de goiabada e wasabi, choux cream de caramelo de missô, cheesecake fria de yuzu com calda de frutas vermelhas e warabi mochi de cupuaçu com kinako e kuromitsu.

Serviço

Feira Nipo

  • Data: 22 a 24 de agosto;
  • Local: Espaço Sakura Gourmet – Associação Pan-Amazônia Nipo-Brasileira (APANB);
  • Endereço: Travessa 14 de Abril, 1128, no bairro de São Brás, em Belém;
  • Informações: (91) 98228-8007 / (91) 2121-9970.
