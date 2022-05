Feira do Açaí tem mais uma edição de roda de samba nesta sexta-feira (6)

Nesta sexta-feira, 6, será realizada mais uma edição da Roda de Samba na Feira do Açaí, encontro organizado por artistas independentes que é realizado mensalmente há mais de um ano. Na programação do dia, Geraldo Nogueira, com a Roda de Samba Fé no Batuque, e a Dj Jack Sainha comandam a festa.

E para entrar no ritmo junino, nesta sexta terá também roda de Forró com o Trio Respeita Juliete, que vai apresentar o show “Ensaio”, repleto de clássicos do Forró pé de serra, Xote e Baião.

A programação começará às 19 horas, na Feira do Açaí que fica na Tv. Marquês de Pombal, bairro da Campina. Os artistas contam com a colaboração voluntária do público.

(Estagiária Painah Silva, sob supervisão da Coordenadora de Conteúdo de Cultura, Sonia Ferro)