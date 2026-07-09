Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Fecant 2026 abre inscrições e antecipa festival em Altamira

O festival ocorrerá nos dias 24, 25 e 26 de setembro, na Concha Acústica Silvino Pantoja, em Altamira

O Liberal
fonte

Este ano, o evento distribuirá um total de R$ 55.500 em prêmios aos vencedores (El-Elyon Machado)

As inscrições para o XII Festival Canção da Transamazônica (Fecant) iniciam em 10 de julho e seguem até 10 de agosto de 2026, através do site fecant.com.br. O festival, que foi antecipado neste ano, ocorrerá nos dias 24, 25 e 26 de setembro, na Concha Acústica Silvino Pantoja, em Altamira, região do Xingu. Uma novidade é a mostra "Fecant Circula Altamira", que precede o evento principal com shows gratuitos de rap em praças da cidade, nos dias 17, 18, 25 e 26 de julho.

O Fecant foi sancionado como patrimônio cultural e imaterial do estado pela Lei 10.752/2024. Este ano, o evento distribuirá um total de R$ 55.500 em prêmios aos vencedores.

Inscrições gratuitas e edital disponível

As inscrições permanecem gratuitas e abertas para participantes de todo o Brasil. As informações completas e detalhadas sobre a 12ª edição do Fecant estarão acessíveis no edital, que será divulgado no site oficial do evento a partir do dia 10 de julho. A organização destaca a alegria e dedicação em difundir a música autoral.

"Chegamos à 12ª edição do Fecant com muita alegria e dedicação para apoiar e difundir os artistas e a música autoral da região do Xingu e do Pará, promovendo o intercâmbio e a valorização da nossa cultura", comemora Joelma Klaudia, organizadora e idealizadora do festival. Ela ainda alerta: "Fiquem atentos que o calendário do festival foi antecipado e não mais acontecerá em novembro, como nas edições anteriores, mas em setembro".

"Fecant Circula Altamira": Rap toma as praças

O projeto "Fecant Circula Altamira" nasce do desejo de levar a música para as praças, aproximando as pessoas e celebrando a potência artística local. "É um convite para reencontrar nossas histórias, nossas vozes e os sons que ajudam a construir quem somos", explica Joelma Klaudia. A iniciativa reforça o compromisso do festival com a democratização do acesso à cultura.

A mostra foi inspirada na vibrante cena do rap de Altamira, especialmente no circuito de batalhas de rima "Altas Batalha". Talentos emergentes como Phillber, Ligaz, Joaka, Profeta, Poeta e MD, entre outros, se apresentarão, juntamente com os rappers convidados de Belém, Bruna BG e Pelé do Manifesto.

MC Dudu Lima, do coletivo Reação de Rua Altamira Xingu, ressalta a importância do festival para os MCs. "Já tivemos a participação e a premiação de três artistas do nosso coletivo Reação de Rua Altamira Xingu, que foram o Sôza MC, o Gabriel Reis e o Dudu Lima", aponta o rapper.

"Será um prazer fazer parte do Fecant e viver esse encontro. Quero fazer um show que crie uma conexão verdadeira com o público de Altamira", antecipa Bruna BG. Ela apresentará um repertório do seu novo EP ‘O Norte Pulsa’, com uma mistura de rap, sonoridades amazônicas e canções que marcaram sua trajetória, levando "a força e a identidade que o Norte carrega na música".

Pelé do Manifesto destaca sua primeira apresentação em Altamira: "Vai ser muito gratificante fazer parte de um evento do Fecant, poder levar as minhas letras, pensamentos e vivências e poder aprender também". Seu show passará por sua historiografia, incluindo sucessos como ‘Sou Neguinho’, músicas que mesclam ritmos regionais com rap como ‘Rima com farinha’ e ‘Linguagem do égua’, e as novas em formato de drill.

Estrutura do XII Fecant

O XII Fecant oferecerá três noites de festival com atrações totalmente gratuitas, reunindo artistas convidados e competidores. Doze inscritos serão selecionados pela curadoria para competir em cada etapa. A programação será dividida da seguinte forma:

  • Fecant Kids: Primeira noite, com intérpretes de 6 a 17 anos.
  • Fecant Regional: Segunda noite, concurso de músicas originais de compositores residentes na região do Xingu.
  • Fecant Nacional: Terceira noite, concurso de músicas originais de compositores residentes em outras regiões do Pará e do Brasil.

Os nomes das atrações convidadas para esta edição ainda são mantidos em segredo pela organização do festival, gerando expectativa no público.

Premiações do Fecant 2026

O festival distribuirá prêmios significativos nas diferentes categorias:

Fecant Kids

  • 1º lugar: R$ 2.600,00
  • 2º lugar: R$ 1.500,00
  • 3º lugar: R$ 1.000,00
  • Os 9 participantes não classificados receberão prêmio de participação de R$ 600 cada.

Fecant Regional

  • 1º lugar: R$ 8.000,00
  • 2º lugar: R$ 4.500,00
  • 3º lugar: R$ 2.500,00
  • Melhor Intérprete: R$ 1.800,00
  • Os compositores das 9 canções não classificadas receberão ajuda de custo de R$ 300 cada.

Fecant Nacional

  • 1º lugar: R$ 10.000,00
  • 2º lugar: R$ 6.000,00
  • 3º lugar: R$ 4.000,00
  • Melhor Intérprete: R$ 1.900,00
  • Os compositores das 9 canções não classificadas receberão ajuda de custo de R$ 400 cada.

Realização e Apoio

O XII Fecant conta com o patrocínio da Norte Energia, além da Lei Semear, Fundação Cultural do Pará (FC), Secretaria de Cultura (Secult) e do Governo do Estado do Pará. Os apoios são da Prefeitura Municipal de Altamira e da A Musical. A realização do festival é do Instituto Ararajuba, organização sem fins lucrativos presidida por Joelma Klaudia.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

CULTURA

Fernanda Torres relembra polêmica com Karla Sofía Gascón durante campanha do Oscar em 2025

A fala de Karla Sofía Gascón aconteceu durante a fase decisiva da campanha pela estatueta e repercutiu de forma negativa

08.07.26 18h09

CULTURA

Gaby Amarantos anuncia tema do Xarque 2026 e homenageia o Ver-o-Peso

A tradicional festa de aniversário da artista paraense será realizada no dia 5 de agosto

07.07.26 13h39

GRATUITO

Minicurso em Belém propõe reflexão sobre fotografia amazônica e construção de narrativas

Atividade gratuita será realizada neste sábado (11) e integra a programação educativa da exposição "Trabalhadores", de Sebastião Salgado

07.07.26 13h36

DESPEDIDA

Famosos lamentam morte de Benedito Ruy Barbosa e destacam legado do dramaturgo

A notícia sobre o falecimento do autor foi divulgada nesta terça-feira (7)

07.07.26 10h16

MAIS LIDAS EM CULTURA

LUTO

Morre Edward Boggiss, ator de 'Sandy & Junior' e 'Malhação', aos 49 anos

Artista também participou de produções "Laços de Família", "O Profeta" e "Floribella"; causa da morte não foi divulgada

09.07.26 9h26

PERDA

Morre aos 75 anos a cantora britânica Bonnie Tyler

A artista estava internada em estado grave na UTI desde meados de junho após sair de um coma induzido

09.07.26 7h32

LUTO

Morre Bonnie Tyler: relembre o hit que inspirou a versão paraense 'Está no Ar'

Sucesso "Total Eclipse of the Heart" ganhou versões em diferentes estilos musicais no Brasil, incluindo o brega com a banda Fruto Sensual; veja outras versões

09.07.26 8h37

MÚSICA

Quem era Bonnie Tyler, cantora de 'Total Eclipse of the Heart', que morreu aos 75 anos

Bonnie estava internada em estado grave na UTI desde meados de junho

09.07.26 9h11

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda