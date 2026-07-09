Fecant 2026 abre inscrições e antecipa festival em Altamira

As inscrições para o XII Festival Canção da Transamazônica (Fecant) iniciam em 10 de julho e seguem até 10 de agosto de 2026, através do site fecant.com.br. O festival, que foi antecipado neste ano, ocorrerá nos dias 24, 25 e 26 de setembro, na Concha Acústica Silvino Pantoja, em Altamira, região do Xingu. Uma novidade é a mostra "Fecant Circula Altamira", que precede o evento principal com shows gratuitos de rap em praças da cidade, nos dias 17, 18, 25 e 26 de julho.

O Fecant foi sancionado como patrimônio cultural e imaterial do estado pela Lei 10.752/2024. Este ano, o evento distribuirá um total de R$ 55.500 em prêmios aos vencedores.

Inscrições gratuitas e edital disponível

As inscrições permanecem gratuitas e abertas para participantes de todo o Brasil. As informações completas e detalhadas sobre a 12ª edição do Fecant estarão acessíveis no edital, que será divulgado no site oficial do evento a partir do dia 10 de julho. A organização destaca a alegria e dedicação em difundir a música autoral.

"Chegamos à 12ª edição do Fecant com muita alegria e dedicação para apoiar e difundir os artistas e a música autoral da região do Xingu e do Pará, promovendo o intercâmbio e a valorização da nossa cultura", comemora Joelma Klaudia, organizadora e idealizadora do festival. Ela ainda alerta: "Fiquem atentos que o calendário do festival foi antecipado e não mais acontecerá em novembro, como nas edições anteriores, mas em setembro".

"Fecant Circula Altamira": Rap toma as praças

O projeto "Fecant Circula Altamira" nasce do desejo de levar a música para as praças, aproximando as pessoas e celebrando a potência artística local. "É um convite para reencontrar nossas histórias, nossas vozes e os sons que ajudam a construir quem somos", explica Joelma Klaudia. A iniciativa reforça o compromisso do festival com a democratização do acesso à cultura.

A mostra foi inspirada na vibrante cena do rap de Altamira, especialmente no circuito de batalhas de rima "Altas Batalha". Talentos emergentes como Phillber, Ligaz, Joaka, Profeta, Poeta e MD, entre outros, se apresentarão, juntamente com os rappers convidados de Belém, Bruna BG e Pelé do Manifesto.

MC Dudu Lima, do coletivo Reação de Rua Altamira Xingu, ressalta a importância do festival para os MCs. "Já tivemos a participação e a premiação de três artistas do nosso coletivo Reação de Rua Altamira Xingu, que foram o Sôza MC, o Gabriel Reis e o Dudu Lima", aponta o rapper.

"Será um prazer fazer parte do Fecant e viver esse encontro. Quero fazer um show que crie uma conexão verdadeira com o público de Altamira", antecipa Bruna BG. Ela apresentará um repertório do seu novo EP ‘O Norte Pulsa’, com uma mistura de rap, sonoridades amazônicas e canções que marcaram sua trajetória, levando "a força e a identidade que o Norte carrega na música".

Pelé do Manifesto destaca sua primeira apresentação em Altamira: "Vai ser muito gratificante fazer parte de um evento do Fecant, poder levar as minhas letras, pensamentos e vivências e poder aprender também". Seu show passará por sua historiografia, incluindo sucessos como ‘Sou Neguinho’, músicas que mesclam ritmos regionais com rap como ‘Rima com farinha’ e ‘Linguagem do égua’, e as novas em formato de drill.

Estrutura do XII Fecant

O XII Fecant oferecerá três noites de festival com atrações totalmente gratuitas, reunindo artistas convidados e competidores. Doze inscritos serão selecionados pela curadoria para competir em cada etapa. A programação será dividida da seguinte forma:

Fecant Kids: Primeira noite, com intérpretes de 6 a 17 anos.

Primeira noite, com intérpretes de 6 a 17 anos. Fecant Regional: Segunda noite, concurso de músicas originais de compositores residentes na região do Xingu.

Segunda noite, concurso de músicas originais de compositores residentes na região do Xingu. Fecant Nacional: Terceira noite, concurso de músicas originais de compositores residentes em outras regiões do Pará e do Brasil.

Os nomes das atrações convidadas para esta edição ainda são mantidos em segredo pela organização do festival, gerando expectativa no público.

Premiações do Fecant 2026

O festival distribuirá prêmios significativos nas diferentes categorias:

Fecant Kids

1º lugar: R$ 2.600,00

2º lugar: R$ 1.500,00

3º lugar: R$ 1.000,00

Os 9 participantes não classificados receberão prêmio de participação de R$ 600 cada.

Fecant Regional

1º lugar: R$ 8.000,00

2º lugar: R$ 4.500,00

3º lugar: R$ 2.500,00

Melhor Intérprete: R$ 1.800,00

Os compositores das 9 canções não classificadas receberão ajuda de custo de R$ 300 cada.

Fecant Nacional

1º lugar: R$ 10.000,00

2º lugar: R$ 6.000,00

3º lugar: R$ 4.000,00

Melhor Intérprete: R$ 1.900,00

Os compositores das 9 canções não classificadas receberão ajuda de custo de R$ 400 cada.

Realização e Apoio

O XII Fecant conta com o patrocínio da Norte Energia, além da Lei Semear, Fundação Cultural do Pará (FC), Secretaria de Cultura (Secult) e do Governo do Estado do Pará. Os apoios são da Prefeitura Municipal de Altamira e da A Musical. A realização do festival é do Instituto Ararajuba, organização sem fins lucrativos presidida por Joelma Klaudia.