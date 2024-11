Faustão recusa convite para participar de homenagem no 'Domingão com Huck'

Fausto Silva recusou, por enquanto, o convite de fazer uma participação especial no Domingão, seu antigo programa na Globo. A ideia de Luciano Huck, que atualmente comanda o programa, era fazer uma homenagem especial ao Faustão neste fim de ano.

O apresentador disse não ao convite para este ano, mas pediu que sua participação fosse adiada. Os tratamentos de saúde que o apresentador tem passado são apontados como um dos motivos para a recusa.

Em uma entrevista concedida ao jornalista Cesar Filho, em agosto, Faustão confirmou que estava conversando com a produção do Domingão com Huck, sobre uma participação especial dele no programa.

Fausto Silva está fora das telas desde maio de 2022 e seu último programa foi na Band, onde ele ficou por cerca de um ano e maio. Na Globo ele ficou de 1989 até 2021