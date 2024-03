Faustão deixa a UTI e vai para o quarto após cirurgia: 'Transplante de rim é mais tranquilo'

Após passar por um transplante de rim, Faustão deixou a Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, e foi transferido para o quarto. O procedimento para o recebimento do novo órgão ocorreu na última segunda-feira (26), e os médicos que o acompanharam constataram uma boa evolução do quadro.

A informação foi divulgada por Lauro Jardim do jornal O Globo, durante uma conversa com Fausto Silva. “Mais uma semana e estou em casa, liberado. Para quem fez um transplante do coração, o de rim é mais tranquilo”, disse o apresentador ao jornalista.

VEJA MAIS

Fausto já havia passado por um transplante de coração em agosto do ano passado no hospital da capital paulista. O apresentador recebeu o órgão novo de um homem de 35 anos chamado Fábio, que faleceu após sofrer um Acidente Vascular Cerebral (AVC).