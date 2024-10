Fãs se preparam para o show histórico do Napalm Death em Belém

A banda britânica Napalm Death, um dos maiores nomes da música extrema mundial, fará uma apresentação em Belém nesta sexta-feira (18/10), na casa de show Botequim, localizado na Avenida Gentil Bitencourt, no bairro de Nazaré. A capital paraense faz parte da turnê do grupo pela América Latina, com 15 shows agendados, incluindo paradas em várias capitais brasileiras, como Brasília, Fortaleza, Recife, Rio de Janeiro e São Paulo.

Para os fãs do grupo em Belém, essa é a oportunidade aguardada com grande expectativa. Um dos admiradores, o estudante Heitor Nascimento, de 21 anos, está prestes a realizar o sonho de ver o Napalm Death ao vivo pela primeira vez.

O estudante Heitor Nascimento, de 21 anos, está prestes a realizar o sonho de ver o Napalm Death ao vivo pela primeira vez (Arquivo pessoal)

"A minha expectativa está altíssima! Tenho acompanhado os vídeos dessa turnê aqui pela América do Sul e os shows têm sido de uma energia incrível, como já é de costume da banda. Vou para o show sozinho, mas por lá a gente sempre encontra um conhecido ou outro", comentou.

Heitor destacou a emoção de poder assistir à banda em sua própria cidade e disse que ‘não perderia por nada’. Quando abriu a compra dos ingressos, poucos dias depois o estudante garantiu o seu. Entre as músicas que ele mais espera ouvir no show estão "The Wolf I Feed", "Scum" e "You Suffer".

"Estou muito ansioso para ver eles tocando essas. Quero saber como é a experiência de ouvir a música mais curta do mundo ao vivo", brincou o estudante, se referindo à famosa faixa de apenas 1,3 segundos.

Outro fã entusiasmado com o show é o professor e DJ Theomarco Rodrigues, mais conhecido como DJ Theo Metal. Aos 39 anos, ele compartilhou sua preparação para o evento. "Tenho ouvido meus vinis da banda, principalmente o mais recente que comprei na Feira do Vinil do Café com ‘Arte, o Throes of Joy in the Jaws of Defeatism’", disse.

O professor e DJ Theomarco Rodrigues, mais conhecido como DJ Theo Metal (Arquivo pessoal)

Theo, que irá ao show acompanhado de seu amigo de infância Andrey, comentou que suas expectativas estão ‘lá em cima’ para ver o Napalm Death em Belém. "Um dos ícones do peso mundial aqui na nossa cidade, é algo incrível!", destacou.

Entre as músicas que ele espera ouvir estão faixas do álbum Utopia Banished, como "The World Keeps Turning" e "Christening of the Blind", além de clássicos do primeiro álbum da banda, Scum.

"Conheci o Napalm Death pegando justamente emprestado o vinil do ‘Scum’. Aquela sonoridade crua me marcou muito, e é um disco fundamental para o Grindcore, que mistura Death Metal e Punk", explicou Theo.

Ele ainda ressalta o desejo de ouvir "You Suffer", famosa por ser reconhecida no Guinness Book como a música mais curta do mundo.

“Eu espero aqui em Belém um show do Napalm Death como se fosse um show da minha vida em relação às bandas de peso metálico. Como tive a honra e privilégio de assistir anteriormente aqui na Cidade das Mangueiras: Iron Maiden, Brujeria, Onslaught, Benediction, Obituary, Destruction, Tankard entre outras”, afirmou Theo.

CONHEÇA A BANDA

Formada em 1981, em Birmingham, Inglaterra, o Napalm Death revolucionou o cenário da música pesada ao combinar elementos de Grindcore e Death Metal. A banda é conhecida por sua discografia extensa, com 17 álbuns de estúdio, 13 EPs, três álbuns ao vivo, além de várias compilações e colaborações com outras bandas. O mais recente álbum, ‘Throes of Joy in the Jaws of Defeatism’, foi lançado no Brasil tanto em CD quanto em LP.

A formação atual do Napalm Death conta com Mark "Barney" Greenway nos vocais, Shane Embury no baixo, John Cooke na guitarra e Danny Herrera na bateria. Este show promete trazer uma amostra do que a banda faz de melhor: riffs intensos, batidas rápidas e letras de forte impacto social e político.