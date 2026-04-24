Fãs não poderão acampar antes do show do Guns N' Roses em Belém; entenda

O show da banda Guns N’ Roses em Belém, que acontece neste sábado (25), terá uma regra importante para o público: não será permitido acampar nas imediações do Estádio do Mangueirão antes do evento.

Entre fãs de grandes shows, é comum a prática de acampar dias antes do evento para garantir um lugar mais próximo da grade e dos artistas. No entanto, essa movimentação não será autorizada nesta apresentação na capital paraense.

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A produtora responsável pelo evento informou, em comunicado publicado na última quinta-feira (23), que não haverá formação de filas ou acampamentos ao redor do estádio antes do dia do show. A orientação é de que o público chegue apenas no dia do evento.

A programação oficial do evento também já foi divulgada. Os portões do Estádio do Mangueirão serão abertos às 16h, enquanto o estacionamento estará disponível a partir das 12h. A banda de abertura, Raimundos, sobe ao palco às 18h30. Já o show principal do Guns N’ Roses está previsto para começar às 20h.

A produção informou ainda que está sendo preparada uma estrutura especial na área externa do estádio para dar suporte ao público que chegar mais cedo no dia do show e precisar aguardar na fila de acesso. Apesar disso, a orientação geral é para que os fãs cheguem com tranquilidade. Segundo a organização, uma equipe estará mobilizada para agilizar a entrada do público a partir da abertura dos portões.