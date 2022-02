Fãs de Juliette acusam estratégia de Vyni de plágio

Depois de ser acusado de plágio, os administradores das redes sociais de Vyni vêm tentando modificar a identidades visual das redes do brother.

Nas primeiras publicações no Instagram de Vyni, era notável as semelhanças com as postagens de Juliette, desde os elementos do Nordeste, fontes, coloração e até poses em fotos.

A própria Juliette comentou no programa Encontro, “Ele tirou fotinho igual a minha!”, observou. A falta de originalidade das artes, segundo os críticos, poderia ser um fator a prejudicar o confinado, mesmo que os itens utilizados não sejam bem propriedades da campeã.