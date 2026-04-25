Fãs começam a lotar o Mangueirão para show do Guns N’ Roses em Belém
Movimentação pré-show segue intensa desde cedo neste sábado (25)
Na noite deste sábado (25), os fãs já ocupam em peso a parte interna do Mangueirão, em Belém, enquanto acompanham a movimentação que antecede o show do Guns N’ Roses. Mesmo com milhares de pessoas ainda do lado de fora, os setores do estádio começam a ser preenchidos rapidamente por quem conseguiu entrar mais cedo.
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A expectativa agora gira em torno das apresentações da noite, começando pelo show de abertura da banda Raimundos, antes da atração principal.
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