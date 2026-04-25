Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Fãs começam a lotar o Mangueirão para show do Guns N’ Roses em Belém

Movimentação pré-show segue intensa desde cedo neste sábado (25)

Hannah Franco e Maycon Marte
fonte

Fãs se movimentam desde cedo em preparação para o show deste sábado (25) (Hannah Franco | O Liberal)

Na noite deste sábado (25), os fãs já ocupam em peso a parte interna do Mangueirão, em Belém, enquanto acompanham a movimentação que antecede o show do Guns N’ Roses. Mesmo com milhares de pessoas ainda do lado de fora, os setores do estádio começam a ser preenchidos rapidamente por quem conseguiu entrar mais cedo.

VEJA MAIS

image Casal vai de Slash e noiva para o show do Guns N’ Roses em Belém
Os figurinos fazem referência ao clipe de "November Rain", música escrita pelo vocalista Axl Rose


image Guns N´ Roses em Belém: fãs paraenses conferem show único no Mangueirão
Apresentação histórica da banda com o vocalista Axl Rose, o guitarrista Slash e o baixista Duff McKagan, entre outros músicos, será neste sábado (25) partir das 20h, no estádio Mangueirão, em Belém


image Guns N' Roses anuncia saída de Melissa Reese antes de show em Belém
Tecladista não participará mais da nova turnê por motivos pessoais; banda se apresenta no Estádio do Mangueirão em abril

A expectativa agora gira em torno das apresentações da noite, começando pelo show de abertura da banda Raimundos, antes da atração principal.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

DETALHES

Público nota referência à Matinta Perera em pôster do show do Guns N’ Roses em Belém

O cartaz foi divulgado na rede social oficial da banda mais cedo, horas antes da apresentação na capital paraense

25.04.26 17h52

CULTURA

Axl e Slash paraenses se encontram em show do Guns N’ Roses em Belém

Expectativa pelo show, que começa por volta das 20h deste sábado (25), inspira fãs a recriarem ícones do universo da banda

25.04.26 17h07

NO CLIMA

Lobacabana: Shakira adere ao termo criado por fãs e entra no clima de show no Brasil

A cantora agitou a web ao garantir que prepara surpresas para o que chamou de "altar do planeta".

25.04.26 16h41

NO ESTILO

Multiverso do Slash: Fãs se inspiram no visual do guitarrista para o show do Guns N’ Roses

Entre cartolas e guitarras imaginárias, admiradores celebram ícone do rock em Belém

25.04.26 16h37

MAIS LIDAS EM CULTURA

GUIA COMPLETO

É hoje! Confira tudo o que você precisa saber sobre o show do Guns N' Roses no Mangueirão

Evento ocorre neste sábado (25) no Estádio do Mangueirão; veja horários, regras e acesso

25.04.26 7h00

A CARÁTER

Casal vai de Slash e noiva para o show do Guns N’ Roses em Belém

Os figurinos fazem referência ao clipe de "November Rain", música escrita pelo vocalista Axl Rose

25.04.26 14h36

TRISTEZA

Lembra dele? Ator que fez sucesso quando era criança morre de infarto

Fabiano Vannucci ganhou destaque na década de 1980

24.04.26 20h46

CULTURA

Guns N´ Roses em Belém: fãs paraenses conferem show único no Mangueirão

Apresentação histórica da banda com o vocalista Axl Rose, o guitarrista Slash e o baixista Duff McKagan, entre outros músicos, será neste sábado (25) partir das 20h, no estádio Mangueirão, em Belém

25.04.26 8h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda