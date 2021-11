Fãs acampam em Goiânia para velório de Marília Mendonça

Fãs de Marília Mendonça, que morreu ontem em um acidente aéreo, já começam a se mobilizar no Ginásio Goiânia Arena para se despedir da cantora. O acidente, que matou 5 pessoas, incluindo a artista de 26 anos, ocorreu em Caratinga, em Minas Gerais, cidade a 309 km a leste de Belo Horizonte. A atendente comercial Jessica Oliveira, de 30 anos, veio de Morrinhos e chegou 22h. "Ela foi uma pessoa que deu voz para nós, mulheres. Nas músicas dela são retratadas histórias que as mulheres não tinham coragem de contar. Muitas passaram a se identificar", afirma a fã, que foi uma das primeiras a chegar no local.

Já o sushiman Enedelson Pontes da Conceição, de 29 anos, saiu de Brasília 3h da manhã, chegou 5h30 na rodoviária e veio direto para a Goiânia Arena. "Nem dormi! Vim direto para cá. Sempre segui Marília, fui em vários shows dela", conta ele, que escolhe a canção "Todo Mundo Vai Sofrer" como sua favorita.

Marília nasceu em Cristianópolis, em Goiás, e foi criada na capital do estado. Seu começo na música foi como compositora. Entre os hits que ela escreveu antes da fama estão "Minha Herança" (João Neto & Frederico), "Muito Gelo, Pouco Whisky" (Wesley Safadão), "Até Você Voltar", "Cuida Bem Dela", "Flor e o Beija-Flor" (Henrique & Juliano), "Ser Humano ou um Anjo" (Matheus & Kauan), "Calma" (Jorge & Mateus) e "É Com Ela Que Eu Estou" (Cristiano Araújo). Ela estreou como cantora em 2014 com um EP homônimo. O primeiro single foi "Impasse", com participação da dupla Henrique & Juliano. Já o álbum de estreia chegou em 2016, com "Marília Mendonça: Ao Vivo".