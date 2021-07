Família de Rodrigo Faro também é diagnosticada com covid-19

Após o diagnóstico de Rodrigo Faro, positivo para covid-19, a esposa e as filhas do apresentador também testaram positivo para a doença. A confirmação dos diagnósticos foi publicada pelo irmão do comunicador, Danilo Faro, e divulgada pelo UOL.

"Vera Viel, esposa de Rodrigo, e suas filhas Clara, Maria e Helena também testaram positivo e se encontram bem, sem qualquer tipo de sintoma mais grave e em casa para cumprirem a quarentena necessária", compartilhou Danilo, pelo Instagram, responsável pela assessoria de imprensa do apresentador.

Rodrigo Faro cancelou gravações de seu programa na Record por conta da doença. Ele deve se ausentar dos estúdios da emissora até o final de sua quarentena.