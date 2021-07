Rodrigo Faro foi diagnosticado com Covid-19 e cancela gravação

O apresentador Rodrigo Faro cancelou a gravação de seu programa. Segundo apurou o UOL, ele foi diagnosticado com covid-19. Uma das gravações que estavam previstas para ir ao ar esse fim de semana era a entrevista com Nina e Filipe, casal eliminado do Power Couple.

A Record ainda não decidiu como será a programação do próximo domingo já que parte do programa ainda seria gravado. Faro havia tomado a vacina contra a covid na última sexta-feira e chegou a compartilhar o feito em seu Instagram.

"Hoje foi meu dia com a graça de Deus... 47 anos... Foi muita emoção pra todo mundo que tava lá? Obrigado a todos por tanto carinho comigo!!!! Fazia tempo que não ouvia coisas tão lindas das pessoas", escreveu.