Família de Bruce Willis mostra nova foto do ator, que tem demência

Bruce Willis, de 69 anos, apareceu em uma foto postada nas redes sociais por uma de suas filhas, Tallulah Willis, publicada no dia 1º. O ator de Duro de Matar e Sexto Sentido foi diagnosticado com demência frontotemporal em 2022.

Ele aparece, na primeira foto, beijando a cabeça da filha, e em outras apenas posando e sorrindo para a câmera. Na legenda, Tallulah escreve: "Eu amo muito esse cara e ter esses sentimentos é difícil, mas estou muito grata de deixá-los passar por mim em vez de me desconectar deles. Dos arquivos 'de sempre'".Além de Tallulah, Bruce Willis é pai de Rumer e Scout, frutos do relacionamento com Demi Moore, com quem foi casado até 2000. Apesar da separação, a atriz ainda é próxima da família, e, em 2023, disse que se mudou para a casa do ex para auxiliar nos cuidados. Atualmente, o ator é casado com Emma Heming.Bruce Willis se aposentou das telas após a descoberta da doença neurodegenerativa, que causa mudanças comportamentais e de personalidade, como desinibição, falta de empatia, impulsividade e compulsividade.