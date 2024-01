Fafá de Belém estará no quadro ‘Balaio' da GloboNews deste domingo (21)

A cantora Fafá de Belém estará no quadro "Balaio GloboNews", neste domingo (21). Apresentado por Bete Pacheco, o quadro que vai ao ar dentro do "Especial de Domingo", terá quatro episódios especiais voltados para a maior manifestação popular brasileira: o Carnaval.

No primeiro episódio, Bete organiza um encontro entre membros da escola de samba paulista Império de Casa Verde, e Fafá de Belém, a homenageada da agremiação no Carnaval deste ano. O tema do samba-enredo - "Fafá, a Cabocla Mística em Rituais da Floresta" - celebra a ligação da cantora, nascida do Pará, com os mitos da Amazônia, assim como as tradições culturais e religiosas dos povos indígenas e ribeirinhos.

Durante a conversa com Tiago Freitas, responsável pelo enredo, e Nei Meireles, diretor de barracão, Fafá ressalta a importância de valorizar as raízes ancestrais para proteger e preservar a Amazônia. “Para falar de Amazônia, nos ouçam, olhem nos nossos olhos. Porque agora todo mundo é especialista em Amazônia. E a Amazônia tem essa sabedoria ancestral. Como diz o Ailton Krenak (líder indígena), o futuro é ancestral”, afirma Fafá.

O quadro "Balaio GloboNews" vai ao ar aos domingos, dentro do ‘Especial de Domingo’, na GloboNews, a partir das 18h.