Fábio Porchat fala do romance com Camila Rodrigues

O apresentador e humorista Fábio Porchat participou do "Quem pode, pod", podcast de Fernanda Paes Leme e Giovanna Ewbank, e fez algumas revelações da vida íntima. Uma delas foi sobre o namoro que teve com a atriz Camila Rodrigues, ex de Bruno Gagliasso.

Durante a entrevista, Fábio declarou que o namoro iniciou quando eles estavam na escola de teatro, no Rio de Janeiro. "Na escola de teatro, eu era um dos poucos homens hétero ali... Você sabe quem achava que eu era gay? Os homens hétero. Quando eu entrei na escola de teatro, comecei a pegar gente legal. Namorei Camila (Rodrigues) quatro meses. A ex do Bruno (Gagliasso)", disse o artista.

Atualmente, Fábio é casado com a produtora Nataly Mega e Camila é casada com Vinicius Campanario.