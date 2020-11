Fábio Porchat dispara: 'Jesus ser gay não depõe contra'

Fábio Porchat recebeu um prêmio da Associação Brasileira de Autores Roteiristas (ABRA) pelo filme “A Primeira Tentação de Cristo”, uma controversa produção da Netflix. O ator e roteirista falou sobre a tentativa de censura e o atentado à sede do Porta dos Fundos em decorrência do Especial de Natal da plataforma de streaming que mostra Jesus sendo retratado como um homem gay.

“No Porta dos Fundos a gente não vê polêmica neste especial. Ser gay não é um problema, não é uma falha, não é uma questão de caráter. Ser gay é uma característica. Então, Jesus ser gay não depõe contra Jesus. Ao contrário“, disse Porchat.

Ele completou: “Tenho certeza que se Jesus voltasse, e tenho certeza que já tentou, ele teria voltado gay, travesti, mulher, preta e teria morrido em três dias, e não em 33 anos”.

Porchat também adiantou a próxima novidade do Porta. “E se tentam nos intimidar falando que a gente não pode falar nada, que a gente não deve tocar neste assunto, fique sabendo que dia 10 de dezembro estreia o especial de Natal do Porta dos Fundos no YouTube chamado ‘Teocracia em Vertigem’. Fiquem atentos porque a gente não se cala. A gente não vai se calar”, revelou.