Fabiana Karla celebra Carnaval em Recife e planeja visitar o Pará durante a COP30

A atriz e apresentadora Fabiana Karla marcou presença na abertura do Carnaval de Recife, em Pernambuco, nesta quinta-feira (27). Em êxtase ao som do frevo e do maracatu, ela destacou sua conexão com as raízes pernambucanas e a emoção de estar cercada por amigos e artistas que admira.

“Eu tô num lugar que é muito da minha vida, das minhas raízes. Estou revendo vários rostos conhecidos e curtindo real”, afirmou Fabiana, celebrando a festa com entusiasmo. Assista:

Sobre uma possível visita ao Pará, a artista afirmou que sempre está presente e pretende vir a Belém durante a COP30, conferência da ONU sobre mudanças climáticas que ocorrerá na capital paraense em novembro deste ano. “Estou vendo minha agenda, mas acho que vou. Sempre sou muito bem recebida quando vou. Amo esse lugar”, declarou, enviando um beijo especial aos paraenses.