Exposição traz a Belém um mergulho nas manifestações culturais brasileiras

Abre hoje, 4, a exposição interativa “Manifestações Culturais do Brasil - A Celebração Viva da Cultura dos Povos”, que convida o público a mergulhar na diversidade e riqueza cultural brasileira. A mostra, que já passou por sete capitais, desembarca em Belém com suas mais de 800 peças de acervo na Galeria Fidanza (Museu de Arte Sacra) e possibilita uma experiência imersiva de viajar pela cultura de norte a sul do país sem sair de sua cidade.

“O principal objetivo da exposição é apresentar a diversidade da cultura popular brasileira, que é nossa identidade. Tivemos a preocupação de trazer todo esse conteúdo de forma didática para de fato causar essa identificação, esse reconhecimento fácil de como a cultura brasileira é rica e está presente em todos os lugares”, explica Luiz Prado, idealizador e coordenador de produção da mostra, que apresenta os 52 patrimônios imateriais culturais do Brasil registrados pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN).

Com elementos interativos e uma rica cenografia, o público viaja pelo Brasil através das mais de 800 peças do acervo da mostra que incluem fotos, vídeos e obras de artesãos de todos os cantos do país, apresentando as tradições populares e os quatro pilares do patrimônio imaterial: os saberes, as formas de expressão, os lugares e as celebrações.

O Pará foi escolhido para receber a mostra, já que dos 11 patrimônios imateriais registrados pelo IPHAN no Norte do Brasil, quatro são exclusivamente paraenses: Círio de Nossa Senhora de Nazaré, Festividades do Glorioso São Sebastião na região do Marajó, Modo de fazer Cuias do Baixo Amazonas e Carimbó. Não à toa, o evento de abertura contará com a apresentação do Grupo de Carimbó Sancari.

“A exposição é inédita no Norte do País, região que possui uma enorme riqueza cultural, algumas delas com reconhecimento internacional, como é o Círio de Nazaré e a Arte Kusiwa – Pintura Corporal e a arte gráfica Wajapi, que são patrimônios da humanidade. Belém foi escolhida por ser um expoente da cultura do Norte, com seus ritmos e celebrações”, conta Luiz.

Para permitir uma experiência completa e acessível, o conteúdo é textualmente exposto com legendas em português, inglês e espanhol, braile e também é possível o agendamento de visitas com intérprete de libras, além de objetos com caráter multissensorial que permitem uma experiência concreta, principalmente para pessoas com deficiências sensoriais (visuais e auditivas), intelectuais e com comprometimentos neuromotores.

A Exposição “Manifestações Culturais do Brasil - A Celebração Viva da Cultura dos Povos”, produzida pela carioca LP Arte e com patrocínio do Instituto Cultural Vale, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, e apoio do IPHAN e da Secretaria de Estado de Cultura do Pará, abre hoje, 04 de abril, às 18 horas, com apresentação do Grupo de Carimbó Sancari e segue aberta à visitação na Galeria Fidanza (Museu de Arte Sacra) até o dia 18 de junho com entrada gratuita.

SERVIÇO

| O QUE |: Mostra “Manifestações Culturais do Brasil – A Celebração Viva do Patrimônio Imaterial”

| ONDE |: Galeria Augusto Fidanza (Praça Frei Caetano Brandão, s/n, 66020-310 – Belém/PA)4009-8802

| QUANDO |: De 05 de abril a 18 de junho de 2023, das 9h às 16h (de quarta-feira a domingo)

| INGRESSO |: ENTRADA GRATUITA

| CLASSIFICAÇÃO |: Livre

| ACESSIBILIDADE |: A exposição “Manifestações Culturais do Brasil – A Celebração Viva da Cultura dos Povos” conta com medidas de acessibilidade para todos os públicos